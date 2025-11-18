Empreendedorismo

Draycott abre investimento aos colaboradores da sociedade

Desde o primeiro dia de integração e como todos os níveis de senioridade, os colaboradores podem investir nos ativos sob gestão da sociedade através do Draycott Catalyst.

A sociedade de investimento Draycott lançou um programa interno que permite aos colaboradores investir, em condições preferenciais, nos veículos de private equity, real estate e venture capital sob a sua gestão.

“O Draycott Catalyst reflete a nossa convicção de que o talento é parte ativa da criação de valor a longo prazo. Ao integrar esta iniciativa na nossa estrutura, damos a cada colaborador a oportunidade de ser não apenas construtor do presente, mas também investidor no futuro que estamos a criar juntos. É esta abordagem diferenciadora que nos permite atrair e desenvolver o melhor talento e que nos coloca no caminho para sermos o local talent champion da indústria”, afirma Maria Villas-Boas, head of operations & business development na Draycott, citada em comunicado.

Disponível desde o primeiro dia de integração na sociedade e para todos os níveis de senioridade, o Draycott Catalyst tem como objetivo “democratizar o acesso a classes de ativos tradicionalmente reservadas a grandes investidores institucionais”, permitindo a participação dos colaboradores nos veículos sob gestão “com valores mínimos reduzidos e em alinhamento direto com a estratégia da gestora”.

Funciona ainda, esperam, como “instrumento de retenção e atração de talento”, num setor globalmente competitivo. “O Draycott Catalyst pretende disponibilizar mais uma ferramenta que permita aos colaboradores gerar poupanças e retornos ativos de longo prazo”, diz João Coelho Borges, founding partner da Draycott. “Ao permitir que a equipa invista ao nosso lado, reforçamos a coerência entre discurso, decisões de investimento e incentivo económico.”

