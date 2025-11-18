BRANDS' ECO “Este projeto-piloto com o Hospital da Luz foi essencial para conseguirmos a aprovação da FDA”
Joana Melo, CO-founder da NU-RISE, partilha a importância da realização de um projeto-piloto, em parceria com o Hospital da Luz, para a NU-RISE conseguir a aprovação da FDA.
A NU-RISE acaba de atingir um marco muito importante: recebeu oficialmente autorização da FDA para comercialização, nos Estados Unidos, do sistema PRO-DOSE, uma solução inovadora que monitoriza em tempo real a dose de radiação entregue durante tratamentos de braquiterapia HDR.
Durante o ano de 2024, a NU-RISE foi uma das startups que, através da Test Bed Intelligent Health Platform, realizou um projeto-piloto no Hospital da Luz Lisboa, com o principal objetivo de testar e caracterizar o PRO-DOSE no seu design final em ambiente clínico, demonstrando as especificações técnicas e de segurança essenciais para a submissão à FDA. Ao longo de seis meses, foram realizados 14 testes de validação, com o apoio e acompanhamento da equipa de Físicos Médicos do Hospital da Luz, incluindo também testes de usabilidade e contribuições para o manual do utilizador.
A Test Bed foi, por isso, essencial para reunir a evidência necessária para a submissão à FDA. A experiência, entusiasmo e compromisso dos físicos médicos Fernando, Sara e Sofia e o suporte da equipa do Hospital da Luz Learning Health foram determinantes para atingirmos este objetivo. Com este projeto, a NU-RISE reforça o compromisso com a inovação clínica e a segurança do paciente, consolidando a colaboração com o Hospital da Luz e abrindo caminho para novas fases de validação e utilização contínua do PRO-DOSE na prática clínica.
A próxima etapa da NU-RISE passa pela marcação CE e pelo desenvolvimento de novas funcionalidades que vão além da monitorização em tempo real, integrando análise de dados e inteligência artificial para apoiar decisões clínicas e otimizar os tratamentos de radioterapia do futuro, um percurso que continuará a contar com o envolvimento e experiência clínica do Hospital da Luz.
Joana Melo | CO-founder | NU-RISE
