Atualidade

Em atualização Falha técnica da Cloudflare deixa vários sites com problemas

  • ECO
  • 12:05

"A rede global da Cloudflare está a apresentar problemas", confirmou a empresa liderada por Matthew Prince.

A Cloudflare, empresa que presta serviços de resiliência na internet, está a enfrentar problemas técnicos nesta terça-feira de manhã. O problema tem deixado indisponíveis ou intermitentes múltiplas plataformas e sites, tanto em Portugal como a nível internacional.

O site do ECO é um dos que enfrenta constrangimentos. Os sites da agência Lusa e do Observador também apresentavam intermitentes. Já a página inicial do Diário de Notícias apresentava erros no lugar das imagens. A rede social X encontrava-se acessível mas não apresentava qualquer publicação.

“A rede global da Cloudflare está a apresentar problemas. A Cloudflare está consciente e a investigar um problema que pode afetar vários clientes. Mais detalhes serão dados assim que novas informações estiverem disponíveis”, informou a empresa.

Entretanto, as ações da Cloudflare, que já estavam em queda ligeira, aceleraram a descida e seguem a derrapar mais de 2% nas negociações antes da abertura das bolsas em Nova Iorque.

(Notícia em atualização)

Eventos

