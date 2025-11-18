Fisco reembolsa 1,21 milhões em juros à Pharol. Contingências fiscais superam 151,3 milhões

A Pharol comunicou esta terça-feira à CMVM que recebeu da Autoridade Tributária o montante de 1,21 milhões de euros referente a juros associados ao processo de IRC do exercício de 2005.

“Este reembolso resulta da execução de decisões judiciais favoráveis à Pharol no âmbito daquele processo. Tal como sucedido no primeiro semestre de 2025, este valor terá impacto positivo no resultado do exercício”, assinala.

A Pharol fechou a primeira metade do ano com lucros de 2,12 milhões de euros, com a empresa a regressar à rentabilidade, após prejuízos de 230 mil euros no período homólogo, impulsionada por reembolsos fiscais de 2,4 milhões.

A empresa liderada por Luís Palha da Silva salienta ao regulador que os processos fiscais ainda ativos são “objeto de análise e acompanhamento regulares, em articulação com os consultores fiscais”, contabilizando que o valor global das contingências fiscais ascendia em junho a 151,3 milhões de euros.

Dentro deste montante, acrescenta a sociedade que nasceu da implosão da antiga Portugal Telecom e que tem os americanos da Davidson Kempner como maiores acionistas, os processos com “risco possível ou provável de perda” rondam 12,2 milhões de euros, “aos quais poderá vir a ser deduzido o valor de 10,5 milhões de correções favoráveis à empresa”.

Tendo como principais ativos a participação na brasileira Oi e um crédito de 897 milhões de euros sobre a Rioforte, a Pharol sublinha ainda na mesma nota que “continuará a acompanhar de forma rigorosa a evolução destes processos”.