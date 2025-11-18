Fisco reembolsa 1,21 milhões em juros à Pharol. Contingências fiscais superam 151,3 milhões
Empresa liderada por Luís Palha da Silva, que nasceu da implosão da antiga Portugal Telecom, antecipa que valor recebido da Autoridade Tributária “terá impacto positivo no resultado do exercício”.
A Pharol comunicou esta terça-feira à CMVM que recebeu da Autoridade Tributária o montante de 1,21 milhões de euros referente a juros associados ao processo de IRC do exercício de 2005.
“Este reembolso resulta da execução de decisões judiciais favoráveis à Pharol no âmbito daquele processo. Tal como sucedido no primeiro semestre de 2025, este valor terá impacto positivo no resultado do exercício”, assinala.
A Pharol fechou a primeira metade do ano com lucros de 2,12 milhões de euros, com a empresa a regressar à rentabilidade, após prejuízos de 230 mil euros no período homólogo, impulsionada por reembolsos fiscais de 2,4 milhões.
A empresa liderada por Luís Palha da Silva salienta ao regulador que os processos fiscais ainda ativos são “objeto de análise e acompanhamento regulares, em articulação com os consultores fiscais”, contabilizando que o valor global das contingências fiscais ascendia em junho a 151,3 milhões de euros.
Dentro deste montante, acrescenta a sociedade que nasceu da implosão da antiga Portugal Telecom e que tem os americanos da Davidson Kempner como maiores acionistas, os processos com “risco possível ou provável de perda” rondam 12,2 milhões de euros, “aos quais poderá vir a ser deduzido o valor de 10,5 milhões de correções favoráveis à empresa”.
Tendo como principais ativos a participação na brasileira Oi e um crédito de 897 milhões de euros sobre a Rioforte, a Pharol sublinha ainda na mesma nota que “continuará a acompanhar de forma rigorosa a evolução destes processos”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Fisco reembolsa 1,21 milhões em juros à Pharol. Contingências fiscais superam 151,3 milhões
{{ noCommentsLabel }}