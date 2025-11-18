Fundação Jiménez Díaz, reconhecida pelos Prémios Best in Class 2025 como Melhor Hospital em «Microbiologia», «Endocrinologia e Nutrição» e «Obesidade»

Os XX Prémios Best in Class (BiC), com os quais todos os anos a «Gaceta Médica» (publicação do grupo de comunicação Wecare-U) e a Cátedra de Inovação e Gestão Sanitária da Universidade Rey Juan Carlos (URJC) reconhecem os melhores hospitais e serviços que buscam a excelência no atendimento prestado aos seus pacientes, confirmaram a Fundação Jiménez Díaz como o melhor hospital espanhol em três categorias: «Microbiologia», «Endocrinologia e Nutrição» e «Obesidade». Além disso, o centro madrileno foi finalista em outras sete categorias.

Os prémios, entregues em uma cerimónia realizada em Madrid e que contou com a presença de numerosos representantes do setor de saúde, foram recebidos pelos chefes dos serviços premiados do centro hospitalar, que estavam acompanhados pela Dra. Marta Cremades, diretora médica da Fundação Jiménez Díaz.

O Dr. Ignacio Gadea, chefe do Serviço de Microbiologia do centro, afirmou que o prémio Best in Class nesta categoria «é um prémio coletivo que merece ser atribuído desde a Direção do nosso hospital até cada um dos membros do serviço», e congratulou-se porque «dá visibilidade a um serviço central que, por vezes, não se destaca muito, mas que participa em muitos processos clínicos».

Ele recebeu o prémio acompanhado pelos doutores Jaime Esteban, Llanos Salar e Marta Martín, o primeiro deles chefe associado e as duas últimas especialistas do mesmo serviço, das mãos de Inmaculada Ibáñez, diretora-geral de Investigação e Ensino da Secretaria de Saúde; Patricia Garbajosa, vice-presidente da Sociedade Espanhola de Imunologia e Medicina de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica (Seimc); e Rui Nunes, da bioMérieux.

Por sua vez, Celia García, diretora-geral de Humanização, Atendimento e Segurança do Paciente da Comunidade de Madrid, foi a responsável por entregar o prémio Best in Class em «Endocrinologia e Nutrição» à Dra. Clotilde Vázquez, chefe deste departamento na Fundação Jiménez Díaz, acompanhada pelas doutoras Maite Ortega e Amalia Paniagua, chefes associadas deste serviço no hospital madrileno.

“A Endocrinologia e Nutrição é uma especialidade em expansão, assim como o nosso departamento, com o apoio da Direção do hospital e dos outros três hospitais da Quirónsalud integrados no Sermas [os hospitais universitários Rey Juan Carlos, Infanta Elena e General de Villalba], com os quais trabalhamos em rede e com a ajuda das nossas duas chefes associadas», afirmou a Dra. Vázquez, indicando que, «graças a tudo isso, estamos a conseguir aumentar a nossa capacidade de atendimento sem o menor prejuízo da qualidade da assistência, da coesão do serviço e da vocação, que é o que nos dá força para continuar a tentar melhorar a cada ano».

A chefe do Departamento de Endocrinologia e Nutrição da Fundação Jiménez Díaz também foi responsável por receber o prémio Best in Class na categoria «Obesidade», neste caso, juntamente com Alicia Melchor, enfermeira e nutricionista deste serviço no hospital madrileno e responsável por todas as sessões de grupo com os pacientes, e a Dra. Teresa Montoya, chefe do serviço correspondente no Hospital Universitário Infanta Elena e, nas palavras da Dra. Vázquez, segunda «alma» da Unidade de Obesidade.

«A obesidade é a doença crónica não transmissível mais prevalente no mundo e em Espanha e, precisamente por isso, e devido à sua heterogeneidade, é muito difícil dar uma resposta integral e eficaz em termos de cuidados de saúde. Por isso, apesar da nossa trajetória, tanto clínica como docente e investigadora, ainda há muito a fazer», recordou a endocrinologista, após receber o prémio das mãos de Celia García e Gema Medina, vice-presidente da Sociedade Espanhola de Obesidade.

«Esse foi, há já 14 anos, o nosso ponto de partida e o nosso desafio, no qual temos vindo a trabalhar desde então — continuou —: dar um salto inovador». Segundo as suas palavras, com sucesso: «Demos uma reviravolta total no conceito de assistência a esta patologia, juntamente com os pacientes, de forma partilhada e eficaz». «Os quatro hospitais que trabalham em rede podem assim fenotipar, diagnosticar e oferecer a milhares de pacientes o melhor tratamento para cada caso entre as opções atuais», concluiu, manifestando o seu desejo de «continuar a contribuir para que esta doença seja erradicada da nossa sociedade».

CANDIDATURAS FINALISTAS

A XX edição dos Prémios Best in Class, que recebeu mais de 500 candidaturas num recorde de participação, também reconheceu a Fundação Jiménez Díaz nas categorias de «Melhor Hospital de Alta Complexidade», «Doenças Infecciosas», «Medicina Preventiva e Saúde Pública», «Pneumologia», «Neurologia», «Patologia Digestiva» e «VIH/SIDA», nas quais o centro foi finalista.

Segundo explica a organização, este programa baseia-se em indicadores objetivos obtidos a partir de informações extraídas do conjunto mínimo básico de dados que todos os centros reportam sobre os pacientes hospitalizados, e no qual participam hospitais públicos e privados de forma gratuita, voluntária e anónima; um processo de comparação em que os centros não são avaliados em conjunto, mas sim analisados com base no estabelecimento de níveis de acordo com a sua dimensão e grau de especialização.

A concessão destes prémios baseia-se na pontuação obtida pelos candidatos com o Índice de Qualidade da Assistência ao Paciente (ICAP), que é estabelecido a partir da análise multivariável dos dados recolhidos nos questionários de autoavaliação preenchidos pelos hospitais e centros de cuidados primários. Os vencedores receberam um diploma de acreditação e, juntamente com os finalistas, passarão a fazer parte do Guia dos Melhores Hospitais e Serviços de Saúde, publicado anualmente.