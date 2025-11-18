Fusões e aquisições globais caem 6% até outubro

As fusões e aquisições continuam em queda este ano e sem sinais de melhoria antes da contagem decrescente do réveillon. A atividade global de M&A contraiu 6%, até outubro, em comparação com os mesmos dez meses do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Global Data.

Entre janeiro e outubro de 2025, o número de transações de fusões e aquisições, investimentos de private equity e capital de risco (venture capital) caiu devido a “incertezas económicas e alterações na dinâmica do mercado”.

A mesma trajetória descendente verificou-se no volume de fusões e aquisições mundial (o capital mobilizado nos negócios), uma vez que teve uma queda homóloga de 4%. No caso dos investimentos de private equity e capital de risco, o dinheiro movimentado recuou 16% e 6%, respetivamente.

“A contração do volume total de negócios em todas as categorias indica uma tendência mais ampla de cautela entre os negociadores num ambiente de mercado desafiante. Este sentimento de cautela também se reflete em todas as regiões e na maioria dos principais mercados, sublinhando uma crescente desconfiança impulsionada por fatores macroeconómicos e tensões geopolíticas”, explicou o analista-chefe Aurojyoti Bose, da Global Data.

A Europa foi a região com a terceira menor queda no M&A, com 9% (ainda assim, acima da média global), que a posicionou logo atrás da América do Norte e da Ásia-Pacífico, com diminuições anuais de 3%, 4% nestes dez meses em análise. Seguiu-se o Médio Oriente e África e a América do Sul e Central (-11% e -10%, pela mesma ordem).

“Os Estados Unidos, o principal mercado no panorama empresarial global, apresentaram uma queda modesta de 2%, enquanto o Reino Unido enfrentou um declínio mais acentuado de 12%. A China registou também uma queda de 1% no volume de negócios em relação ao ano anterior”, lê-se no relatório da empresa com sede em Londres.

Por outro lado, a Índia e o Japão emergiram como geografias positivas, com taxas de crescimento de 4%, mostrando-se mais resilientes do que os restantes aos desafios económicos e geopolíticos.

Portugal com queda superior (mas mais capital)

Em Portugal, o tombo no número de operações de M&A foi maior. Até outubro, o mercado transacional português contabilizou 479 operações no valor acumulado de 13,8 mil milhões de euros. Os números representaram uma queda de 11% no número de transações em comparação com o mesmo período de 2024, mas um acréscimo de 33% no capital mobilizado, segundo a TTR Data. O crescimento pode ser mais elevado, tendo em conta que mais de um terço (41%) dos negócios não tiveram os preços divulgados.

O “negócio de outubro”, para os analistas da TTR Data, foi a injeção de 75 milhões de euros no unicórnio Feedzai realizada pela Lince Capital, Iberis Capital, Buenavista Equity Partners, Oxy Capital e Explorer Investments.