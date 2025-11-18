Google lança Gemini 3 com agente de IA integrado

A Google lançou esta terça-feira o Gemini 3, o seu modelo de inteligência artificial mais avançado até ao momento, numa altura em que a empresa procura acompanhar a OpenAI, criadora do ChatGPT.

O Gemini 3 será integrado na aplicação Gemini, nos produtos de pesquisa AI Mode e AI Overviews da Google, bem como nas soluções empresariais da empresa. O lançamento começou esta terça-feira para subscritores selecionados e será expandido nas próximas semanas. A aplicação Gemini conta atualmente com cerca de 650 milhões de utilizadores ativos mensais, enquanto o AI Overviews regista 2 mil milhões de utilizadores mensais.

“Estamos a apresentar o Gemini 3, o nosso modelo mais inteligente, que combina todas as capacidades do Gemini para que possa dar vida a qualquer ideia“, afirma o CEO da Google e da Alphabet, Sundar Pichai, numa publicação no blogue da tecnológica norte-americana.

Segundo um comunicado da gigante tecnológica, o Gemini 3 foi concebido para compreender detalhes e subtilezas, analisando o contexto e a intenção dos pedidos dos utilizadores. É também o modelo mais avançado da empresa em programação, permitindo aos programadores gerar código com prompts de forma mais eficiente.

Uma das principais novidades é o Gemini Agent, uma ferramenta experimental capaz de executar tarefas complexas e de múltiplos passos. Esta funcionalidade conecta-se às aplicações Google do utilizador, como o Gmail e Calendar, para organizar agendas, gerir lembretes e preparar respostas para aprovação. Também permite instruções detalhadas, como reservar um carro ou analisar informações de viagens, mantendo sempre o controlo nas mãos do utilizador.

Para empresas, o Gemini 3 disponibiliza funcionalidades avançadas, como a criação de programas de integração de colaboradores e análise mais precisa de vídeos. O modelo estará disponível para integração através da API Gemini e do serviço Vertex AI, da Google Cloud, permitindo às empresas desenvolver, implementar e gerir soluções de IA personalizadas.

A Google explica ainda que a aplicação Gemini recebeu um redesign completo, “com uma interface mais limpa e moderna, tornando mais fácil iniciar conversas e aceder a conteúdos criados, como imagens, vídeos e relatórios”.