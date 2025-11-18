Granter, LoopOS e Lampsy: startups ligadas à Fidelidade destacam-se na Web Summit

A seguradora portuguesa Fidelidade reforçou a sua estratégia de inovação e transformação digital durante a Web Summit 2025, onde também colocou a longevidade no centro da sua atuação, levando ao evento cerca de 50 colaboradores para identificar startups que poderão integrar a 8.ª edição do programa de inovação aberta Protechting.

Três das startups selecionadas na edição anterior do Protechting foram distinguidas na Web Summit: a Granter venceu a Pitch Competition, a LoopOS foi premiada na Startup World Cup Portugal e a Lampsy conquistou o título de Most Promising Startup of the Year da Unicorn Factory.

Durante o evento, o administrador Miguel Abecasis e o diretor do Center for Transformation, Daniel Riscado, conduziram uma masterclass dedicada à Silver Generation, destacando os desafios da população acima dos 65 anos e a necessidade de soluções inovadoras no setor segurador e da saúde.

A Fidelidade tem vindo a adaptar a sua oferta à realidade do envelhecimento, com produtos como o Acidentes Pessoais 65+, o PPR Complemento e seguros de saúde e vida ajustados às necessidades desta faixa etária. Paralelamente, tem investido também na reconfiguração de serviços e comunicação.

Entre as soluções criadas pela seguradora está a plataforma digital Sofia.pt, que integra tecnologia, apoio domiciliário e serviços personalizados para pessoas com mais de 65 anos. Segundo a seguradora, a longevidade tornou-se uma transformação transversal, “incorporada em toda a organização”, da “rede de agentes e parceiros, ao design de produtos”, explicaram em comunicado.

A Fidelidade está presente em 14 países e registou um crescimento de 22,1% (+418 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, reforçando a sua quota no mercado nacional em 1,9 pontos percentuais, para 29,3%, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros.