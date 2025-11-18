GripWise: “Esta parceria é um exemplo concreto de como a inovação colaborativa transforma ciência em qualidade de vida”

Na GripWise, acreditamos que a verdadeira inovação em saúde acontece quando conseguimos antecipar os problemas antes de tratá-los. É essa a essência da nossa colaboração com o Hospital da Luz Lisboa, no âmbito do projeto-piloto que estamos a realizar com a Test Bed Intelligent Health Platform do Hospital da Luz Learning Health, onde estamos a validar a nossa tecnologia para a avaliação objetiva do risco de queda em populações internadas para cirurgia.

O projeto nasceu da necessidade de tornar a avaliação do risco de queda mais precisa e baseada em dados reais. Hoje, grande parte das decisões depende de escalas teóricas e perceções subjetivas. A nossa solução oferece um caminho diferente: um dinamómetro digital, certificado como dispositivo médico, que mede força muscular e equilíbrio através de sensores de compressão, acelerómetro e giroscópio.

Em parceria com a equipa de enfermagem do internamento do Hospital da Luz Lisboa, liderada pela enfermeira Joana Espírito Santo, desenvolvemos novos acessórios que permitem avaliar também a força e potência dos membros inferiores — um indicador crítico para a mobilidade e prevenção de quedas. O resultado é uma avaliação rápida, objetiva e confortável, que substitui suposições por dados.

Mas a nossa visão vai mais longe. O que hoje validamos, com a implementação deste projeto piloto é um passo dentro de uma estratégia mais ampla: passar de um modelo centrado no tratamento dos sintomas para um modelo de prevenção ativa. A nossa tecnologia permite identificar os primeiros sinais de fragilidade e risco de queda, prescrever planos de treino personalizados e acompanhar a evolução ao longo do tempo. Assim, conseguimos reduzir hospitalizações evitáveis, mantendo a qualidade de vida das pessoas enquanto envelhecem ativamente.

Este projeto complementa o trabalho que desenvolvemos noutros contextos clínicos na área da fragilidade. Juntos, todos estes esforços apontam para o mesmo objetivo: uma saúde mais preditiva, personalizada e sustentável. A parceria com o Hospital da Luz é um exemplo concreto de como a inovação colaborativa transforma ciência em impacto e tecnologia em qualidade de vida.

Ricardo Moura | Co-Founder & CEO | GripWise