Segurança Social

Há idosos a perder acesso à ADSE por receberem complemento social

  • ECO
  • 9:18

A perda do acesso ao subsistema de saúde pode ser uma consequência para os idosos que passaram a receber complemento social.

Há beneficiários do complemento solidário para idosos (CSI) que estão a perder o acesso à ADSE, como ascendentes, pelo facto de o valor do subsídio, que aumentou, contar para o rendimento familiar e ultrapassar o requisito de elegibilidade para o subsistema de saúde da Função Pública.

O Jornal de Notícias relata esta terça-feira o caso de uma idosa, viúva, que recebe 385,70 euros de reforma e que usufruía da ADSE há três anos, por o filho ser funcionário público. Porém, como no último ano passou a ter direito ao CSI (257,93 euros mensais), este mês foi-lhe recusada a renovação no subsistema de saúde. A soma dos dois valores (643,63 euros) supera, em 121 euros, o limiar de 522 euros que corresponde a 60% do salário mínimo nacional.

Segundo o decreto-lei que regula o acesso à ADSE, datado de 1983, os ascendentes só podem ser beneficiários desde “que não beneficiem de outro regime de segurança social e não possuam rendimentos próprios mensais iguais ou superiores a 60%” do salário mínimo ou a 100%, no caso de um casal, sendo contabilizadas todas as retribuições como “rendas, pensões ou equivalentes”. O CSI, que é uma prestação social para idosos economicamente vulneráveis, também entra no cálculo.

Almofada financeira da ADSE sobe para 1.300 milhões

Lusa,

Maria Manuela Faria reiterou que mantém a confiança na sustentabilidade do sistema e adiantou que houve um reforço da almofada financeira, com entrada de mais de 200 mil funcionários das autarquias.