Happy Brands assina identidade da Agência para o Clima
A nova marca foi "pensada para representar a urgência do tema [do futuro climático do país] sem perder o caráter institucional exigido a um organismo público" com a dimensão da Agência para o Clima.
A Happy Brands foi a responsável pelo desenvolvimento da marca da Agência para o Clima (ApC), o organismo público responsável por coordenar as políticas de ação climática em Portugal criada em janeiro deste ano. A apresentação da identidade visual ocorreu no arranque da COP30, em Belém do Pará (Brasil).
A identidade visual foi criada com o objetivo de “traduzir os valores centrais da ApC: integridade, transparência, colaboração, rigor institucional e uma visão positiva do futuro climático do país“. A nova marca foi “pensada para representar a urgência do tema sem perder o caráter institucional exigido a um organismo público desta dimensão“, aponta-se em nota de imprensa.
“A criação da identidade da Agência para o Clima representou um desafio ímpar. Era essencial conceber uma marca forte e distintiva para uma instituição que pretende reforçar o paradigma da política climática em Portugal e o resultado é uma identidade moderna, flexível e preparada para comunicar com diferentes públicos, mantendo sempre o rigor e a credibilidade indispensáveis a um organismo público“, diz Tiago Charrua, CEO da Happy Brands, citado em comunicado.
A linha gráfica desenvolvida inclui todas as peças de lançamento — físicas e digitais — e estabelece o território visual que acompanhará a comunicação da Agência para o Clima nos próximos anos.
“A criação desta identidade vem ajudar a assinalar o início de uma nova etapa para Portugal na ação climática, reforçando o compromisso do país com políticas públicas eficazes, próximas da sociedade e orientadas para resultados. É fundamental que as pessoas reconheçam esta marca e a associem de forma clara à Agência para o Clima, reforçando a confiança nas políticas e na ação climática do País”, refere Ana Teresa Perez, presidente do Conselho Diretivo da ApC.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.