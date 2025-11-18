Happy Brands assina identidade da Agência para o Clima

A nova marca foi "pensada para representar a urgência do tema [do futuro climático do país] sem perder o caráter institucional exigido a um organismo público" com a dimensão da Agência para o Clima.

A Happy Brands foi a responsável pelo desenvolvimento da marca da Agência para o Clima (ApC), o organismo público responsável por coordenar as políticas de ação climática em Portugal criada em janeiro deste ano. A apresentação da identidade visual ocorreu no arranque da COP30, em Belém do Pará (Brasil).

A identidade visual foi criada com o objetivo de “traduzir os valores centrais da ApC: integridade, transparência, colaboração, rigor institucional e uma visão positiva do futuro climático do país“. A nova marca foi “pensada para representar a urgência do tema sem perder o caráter institucional exigido a um organismo público desta dimensão“, aponta-se em nota de imprensa.

“A criação da identidade da Agência para o Clima representou um desafio ímpar. Era essencial conceber uma marca forte e distintiva para uma instituição que pretende reforçar o paradigma da política climática em Portugal e o resultado é uma identidade moderna, flexível e preparada para comunicar com diferentes públicos, mantendo sempre o rigor e a credibilidade indispensáveis a um organismo público“, diz Tiago Charrua, CEO da Happy Brands, citado em comunicado.

A linha gráfica desenvolvida inclui todas as peças de lançamento — físicas e digitais — e estabelece o território visual que acompanhará a comunicação da Agência para o Clima nos próximos anos.

“A criação desta identidade vem ajudar a assinalar o início de uma nova etapa para Portugal na ação climática, reforçando o compromisso do país com políticas públicas eficazes, próximas da sociedade e orientadas para resultados. É fundamental que as pessoas reconheçam esta marca e a associem de forma clara à Agência para o Clima, reforçando a confiança nas políticas e na ação climática do País”, refere Ana Teresa Perez, presidente do Conselho Diretivo da ApC.