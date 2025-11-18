Instituto Coordenadas alerta, após a resolução do Parlamento Europeu, para os riscos do projeto NBA Europa

O aviso do Instituto coincide com a resolução aprovada no início de outubro pelo Parlamento Europeu, que reafirma a autonomia do desporto europeu e exige à Comissão Europeia medidas contra modelos de negócio que possam deslocalizar o valor económico gerado na Europa. O Instituto considera que o plano da NBA Europa encarna precisamente esse risco, ao promover uma estrutura financeira que transferiria para fora do continente grande parte dos lucros e da governação do basquetebol europeu.

«O modelo da NBA não procura integrar o desporto europeu, mas subordiná-lo a uma lógica de rentabilidade corporativa. É uma forma sofisticada de deslocalização económica disfarçada de espetáculo desportivo», adverte o Instituto no seu último relatório.

Segundo Jesús Sanchéz Lambás, vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, «a criação de uma NBA Europa implica uma transferência estrutural de valor para fora do continente. Não estamos a falar apenas de basquetebol: estamos a falar de fiscalidade, governação e capacidade regulatória. A Europa deve decidir se quer manter o seu modelo ou renunciar a ele».

De acordo com a análise, a futura liga NBA Europa seria articulada com 16 franquias — 12 fixas e 4 rotativas —, com um custo de acesso estimado entre 500 e 1.000 milhões de dólares. A NBA manteria, pelo menos, 50% do controlo acionista, garantindo que metade do retorno económico por direitos televisivos, patrocínios e merchandising sairia da Europa. «A Europa contribuiria com a infraestrutura, os adeptos e os impostos, e a NBA ficaria com o dinheiro», resume o estudo.

RISCO

O Instituto alerta para um efeito de extraterritorialização do valor, que canalizaria os lucros para empresas sediadas fora da UE e enfraqueceria o ecossistema desportivo nacional. Além disso, a possível desvinculação dos clubes de «elite» das ligas nacionais poderia reduzir a afluência aos estádios, as receitas dos direitos televisivos e a visibilidade dos patrocinadores locais.

Em escala macroeconómica, o relatório assinala que a transferência do controlo financeiro para fora da Europa implicaria uma perda substancial de receitas fiscais, uma menor reinvestimento local e uma maior dependência de decisões corporativas exógenas. «Converter o basquetebol europeu numa franquia global não é progresso: é uma cessão de soberania económica e cultural», sublinha o Instituto.

ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL

O Instituto lembra que o atual modelo da Euroliga, apesar das suas limitações, mantém uma lógica redistributiva que reforça o emprego, o investimento local e a coesão territorial. A Espanha, com uma ampla presença de clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Valencia Basket ou Baskonia, beneficia deste esquema, que impulsionou tanto a economia do desporto como o turismo e a projeção internacional do país.

«A NBA Europa esvaziaria o ecossistema desportivo do continente, drenando recursos fiscais e enfraquecendo a soberania regulatória dos Estados-Membros», conclui a análise.

Para a instituição, o desafio não consiste em rejeitar o investimento estrangeiro, mas em garantir que este gere valor acrescentado líquido positivo e permaneça dentro do circuito económico europeu. «O basquetebol não pode tornar-se mais um setor entregue à lógica do lucro a curto prazo. A Europa deve decidir se quer ser produtora de talento ou simples exportadora de rentabilidade», adverte o Instituto.