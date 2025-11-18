Líder da Alphabet avisa que “nenhuma empresa ficará imune” se bolha da IA estoirar

⚡ ECO Fast Sundar Pichai, CEO da Alphabet, vê alguma "irracionalidade" na atual febre da inteligência artificial, afirmando que nenhuma empresa, incluindo a Google, estará imune se rebentar uma bolha financeira.

Os investidores estão a monitorizar os elevados investimentos em infraestrutura de IA, que se aproximarão de 500 mil milhões de dólares este ano, enquanto as ações da Alphabet já aumentaram quase 50% desde o início do ano.

Pichai comparou a situação da IA à bolha das 'dotcom', destacando que, apesar do excesso de investimento, a tecnologia terá um impacto profundo e duradouro na sociedade, semelhante ao da internet.

Existem “elementos de irracionalidade” na ‘febre’ atual da inteligência artificial (IA), admitiu esta terça-feira o CEO da Alphabet, a empresa que detém a Google e que é um dos grandes players mundiais neste tipo de tecnologia. Em entrevista à BBC News, Sundar Pichai foi mais além e avisou que “nenhuma empresa ficará imune” se a bolha da IA rebentar.

“Tendo em conta o potencial desta tecnologia, o entusiasmo é muito racional”, começou por notar o presidente executivo. Mas “também é verdade que quando passamos por estes ciclos de investimento, existem momentos em que vamos demasiado além coletivamente, enquanto indústria”, acrescentou.

Questionado sobre se a Google sofreria algum impacto se rebentar a bolha da IA, à semelhança do que aconteceu com a bolha das dotcom na viragem deste milénio, o CEO da Alphabet respondeu afirmativamente: “Penso que nenhuma empresa estará imune, incluindo nós”, sublinhou.

As declarações do líder executivo da Google surgem numa altura em os mercados financeiros já enfrentam alguma turbulência no contexto das elevadas valorizações das tecnológicas em Wall Street. Os investidores encontram-se atentos às centenas de milhares de milhões de dólares que várias empresas, incluindo a própria Alphabet, estão a investir em infraestrutura de suporte à IA, num montante que neste ano poderá aproximar-se dos 500 mil milhões de dólares.

Na entrevista à BBC News, Pichai explicou que, independentemente de a IA estar a viver uma bolha financeira, o impacto desta tecnologia é elevado: “Olhando agora para a internet, houve claramente um excesso de investimento, mas ninguém questiona se a internet foi profunda ou gerou muito impacto. Ela fundamentalmente mudou a forma como trabalhamos digitalmente enquanto sociedade. Eu acredito que será o mesmo com a IA. Por isso, penso que é racional e que existem elementos de irracionalidade num momento como este”, frisou.

A Alphabet regista neste momento um valor de mercado de 3,44 biliões de dólares. As suas ações já somaram quase 50% desde o princípio do ano e mais do que triplicaram de o seu valor desde que começou a atual vaga de entusiasmo com a IA generativa, desencadeada pelo surgimento do ChatGPT em novembro de 2022. Esta semana, o tema volta a estar em foco com a apresentação de resultados trimestrais pela Nvidia na quarta-feira.