Banca

Líder do BPI abre porta a novo mandato: “Sou muito novo”

João Pedro Oliveira e Costa recusa comentar tema do Novobanco, está insatisfeito com quota de mercado e diz que está a contratar.

João Pedro Oliveira e Costa abre a porta a manter-se na liderança do BPI. “Quando gostaria de sair? Ainda faltam muitos anos, sou muito novo”, afirmou o gestor de 60 anos, que se prepara assim para o terceiro mandato à frente do banco dos espanhóis do Caixabank.

Oliveira e Costa lidera o BPI desde 2020 e termina o mandato no final deste ano, mas pretende continuar a trabalhar a “300%” para fazer crescer a quota do mercado do banco que “ainda não está no ponto suficiente”.

“A minha ideia é crescer. (…) Vou procurar aumentar a quota de mercado, respeitando as regras e os concorrentes”, explicou na conferência Banca do Futuro, organizada pelo Jornal de Negócios.

De fora estão aquisições de outros bancos. “Não”, foi o que respondeu Oliveira e Costa a este tema. Assim como também recusou comentar o tema do Novobanco e da intervenção do Governo, que manifestou desagrado ao ver o Caixabank avançar pelo concorrente português. “Vou fugir completamente a esse tema, não me interessa minimamente”, afirmou.

O gestor adiantou ainda que o BPI vai “ultrapassar as 200 pessoas novas no banco” este ano e que pretende continuar a contratar. Incluindo na área comercial. “Aumentamos as pessoas nos balcões. Não é preciso mais lojas, é preciso mais atendimento. Os clientes é que vão dizer se querem mais pessoas. A nós pediram-nos mais pessoas”, afirmou Oliveira e Costa.

