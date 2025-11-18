Microsoft e Nvidia investem 15 mil milhões de dólares na Anthropic numa parceria estratégica

A Microsoft anunciou esta terça-feira um acordo estratégico com a Nvidia e a Anthropic. Segundo o comunicado da empresa norte-americana, a Microsoft vai investir cinco mil milhões de dólares na Anthropic, enquanto a Nvidia vai investir dez mil milhões de dólares na startup de inteligência artificial (IA), concorrente do ChatGPT.

Por outro lado, a Anthropic comprometeu-se a adquirir trinta mil milhões de dólares em capacidade de computação do Azure da Microsoft e contratou capacidade adicional de até um gigawatt, utilizando os sistemas Nvidia Grace Blackwell e Vera Rubin.

A Anthropic e a Nvidia vão colaborar em design e engenharia, com o objetivo de otimizar os grandes modelos de linguagem da startup para alcançar o melhor desempenho possível, maior eficiência e redução do custo total de propriedade, além de ajustar futuras arquiteturas da Nvidia às cargas de trabalho da Anthropic.

“A Anthropic está a expandir rapidamente o seu modelo de IA Claude no Azure, com tecnologia Nvidia, o que permitirá alargar o acesso ao Claude (grande modelo de linguagem de IA da startup) e oferecer aos clientes empresariais do Azure uma maior variedade de modelos e novas capacidades”, afirmou a Microsoft em comunicado.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, destacou num vídeo publicado no youtube, que “agora é necessário trabalho árduo para construir capacidades amplas e duradouras para que esta tecnologia possa gerar sucesso local real e tangível para cada país, setor e cliente. A oportunidade é demasiado grande para ser abordada de outra forma”, afirmou.

A Microsoft e a Anthropic estão igualmente a ampliar a parceria existente, com o objetivo de proporcionar às empresas um acesso mais abrangente ao Claude. Os clientes do Microsoft Foundry poderão aceder aos modelos avançados Claude da Anthropic, incluindo o Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 e Claude Haiku 4.5. “Estamos entusiasmados por disponibilizar os nossos modelos como uma opção no Microsoft Azure. A Anthropic será o primeiro modelo a estar disponível em cada uma das três maiores clouds“, sublinha Dario Amodei, CEO da Anthropic, no vídeo disponibilizado esta terça-feira.

Veja aqui o vídeo do anúncio da parceria:

Por sua vez, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, considerou que a parceria representa um marco importante. “Isto é um sonho a tornar-se realidade para nós. Sempre admirámos o trabalho da Anthropic e do Dario, e esta é a primeira vez que nos associamos profundamente à Anthropic para acelerar o Claude”, disse.