Nasceu no Porto a boutique de advocacia Orien

Nasceu no Porto a Orien, uma nova boutique de advocacia dedicada as áreas de direito societário, fiscal, imobiliário e imigração. O projeto é fundado pelos advogados Diogo Oliveira Santos e Natacha Branquinho.

“Ambicionamos afirmar o papel do advogado como parceiro estratégico e não apenas como solucionador de problemas. A Orien nasce da certeza de que o aconselhamento jurídico é um verdadeiro instrumento de gestão e crescimento“, explica o cofundador Diogo Oliveira Santos.

Em comunicado, a boutique afirma que vão apostar num modelo de “proximidade”, centrado na advocacia preventiva e estratégica e que surge com o propósito de “antecipar riscos, simplificar a complexidade jurídica e tornar o aconselhamento legal uma ferramenta ativa de gestão”.

“A advocacia preventiva e de antecipação é o mote do nosso projeto. O nosso papel é estar lado a lado com os clientes desde o primeiro momento – antes da tomada de decisão -, seja na estruturação de um investimento, na otimização do negócio nas suas várias vertentes, nomeadamente societária e fiscal, seja no planeamento personalizado de processos migratórios. É uma advocacia próxima, transparente e focada numa visão a longo prazo”, sublinha em comunicado Natacha Branquinho.

Com sede no centro do Porto e uma equipa multidisciplinar, a sociedade quer consolidar-se como um “parceiro estratégico de referência” para empresas, investidores estrangeiros, nómadas digitais e particulares, promovendo uma cultura de prevenção jurídica, confiança e inovação. Nos próximos meses, a Orien pretende expandir a sua área de atuação.