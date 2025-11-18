Banca

Novos players trazem concorrência mas dificultam tarefa do banco central, avisa Santos Pereira

Para Santos Pereira, bancos centrais têm uma dupla tarefa: assegurar a "estabilidade e confiança" no sistema financeiro e promover uma "inovação responsável". Algo que os novos players desafiam.

O governador do Banco de Portugal afirmou esta terça-feira que a prestação de serviços financeiros fora do perímetro dos bancos beneficia a “inovação e concorrência”, mas alertou que esta “fragmentação da cadeia de valor bancária” pode comprometer a ação do banco central na estabilidade financeira e até comprometer a segurança do consumidor.

“A entrada de novos atores no espaço financeiro — as fintechs, as big techs, as plataformas digitais e modelos descentralizados — permite que os serviços sejam prestados fora do perímetro tradicional da banca. A inovação e a concorrência saem beneficiadas neste novo ambiente, mas há também riscos e desafios a considerar”, avisou Álvaro Santos Pereira numa intervenção por vídeo na abertura da conferência sobre a “Banca do Futuro”, organizada pelo Jornal de Negócios.

“A fragmentação da cadeia de valor bancária pode enfraquecer os mecanismos tradicionais de transmissão de política monetária, dificultar a supervisão prudencial e comprometer a segurança do consumidor”, acrescentou o regulador.

Santos Pereira notou ainda o facto paradoxal de “essa fragmentação” coexistir “com uma concentração de infraestruturas tecnológicas” e no qual “o setor financeiro depende cada vez mais de um número limitado de prestadores de serviços e de cloud computing e de plataformas de inteligência artificial”.

Para o governador, “esta dependência cria pontos de vulnerabilidade sistémica e uma só falha pode paralisar várias instituições financeiras”.

Neste cenário, Santos Pereira considerou que os bancos centrais enfrentam uma “dupla responsabilidade”.

Não só “têm de preservar a estabilidade e a confiança que sustentam os sistemas financeiros”, como também “têm de promover a inovação responsável, garantindo que o progresso tecnológico serve ao bem comum e não comprometa a inclusão, a segurança, a confiança e a transparência”, disse.

Santos Pereira sublinhou ainda a necessidade de promoção dos novos meios de pagamentos eletrónicos para aumentar a soberania financeira da Europa, mas tem de estar associada ao aumento da literacia financeira das pessoas, para responder ao aumento da fraude digital.

Uma das opções em cima da mesa é o euro digital. Segundo o economista, “o papel central dos bancos no sistema financeiro não irá mudar” com a introdução do euro digital, que “terá salvaguardas que assegurem que a atividade bancária não seja prejudicada”. “As análises técnicas do BCE indicam que a robustez do setor permanecerá intacta“, assegurou.

(notícia atualizada às 11h13)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Portugal criou “guilhotinas de passagem à aposentação”

  • Em atualização

    Falha técnica da Cloudflare deixa vários sites com problemas

  • PwC integra Nicole Fortunato como Head of Digital Law

  • Ciber-risco está no topo das preocupações em Portugal

  • Inglesa Prosapient muda de morada em Lisboa para recrutar

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Novos players trazem concorrência mas dificultam tarefa do banco central, avisa Santos Pereira

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Produtora de cinema suspeita de ‘lavar’ dinheiro em Portugal

ECO,

DIAP de Lisboa suspeita de branqueamento de capitais em transferências da dona da Elledgy Media, que está a produzir película protagonizada pelo norte-americano, através de contas em bancos nacionais.