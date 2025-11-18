Novos players trazem concorrência mas dificultam tarefa do banco central, avisa Santos Pereira

O governador do Banco de Portugal afirmou esta terça-feira que a prestação de serviços financeiros fora do perímetro dos bancos beneficia a “inovação e concorrência”, mas alertou que esta “fragmentação da cadeia de valor bancária” pode comprometer a ação do banco central na estabilidade financeira e até comprometer a segurança do consumidor.

“A entrada de novos atores no espaço financeiro — as fintechs, as big techs, as plataformas digitais e modelos descentralizados — permite que os serviços sejam prestados fora do perímetro tradicional da banca. A inovação e a concorrência saem beneficiadas neste novo ambiente, mas há também riscos e desafios a considerar”, avisou Álvaro Santos Pereira numa intervenção por vídeo na abertura da conferência sobre a “Banca do Futuro”, organizada pelo Jornal de Negócios.

“A fragmentação da cadeia de valor bancária pode enfraquecer os mecanismos tradicionais de transmissão de política monetária, dificultar a supervisão prudencial e comprometer a segurança do consumidor”, acrescentou o regulador.

Santos Pereira notou ainda o facto paradoxal de “essa fragmentação” coexistir “com uma concentração de infraestruturas tecnológicas” e no qual “o setor financeiro depende cada vez mais de um número limitado de prestadores de serviços e de cloud computing e de plataformas de inteligência artificial”.

Para o governador, “esta dependência cria pontos de vulnerabilidade sistémica e uma só falha pode paralisar várias instituições financeiras”.

Neste cenário, Santos Pereira considerou que os bancos centrais enfrentam uma “dupla responsabilidade”.

Não só “têm de preservar a estabilidade e a confiança que sustentam os sistemas financeiros”, como também “têm de promover a inovação responsável, garantindo que o progresso tecnológico serve ao bem comum e não comprometa a inclusão, a segurança, a confiança e a transparência”, disse.

Santos Pereira sublinhou ainda a necessidade de promoção dos novos meios de pagamentos eletrónicos para aumentar a soberania financeira da Europa, mas tem de estar associada ao aumento da literacia financeira das pessoas, para responder ao aumento da fraude digital.

Uma das opções em cima da mesa é o euro digital. Segundo o economista, “o papel central dos bancos no sistema financeiro não irá mudar” com a introdução do euro digital, que “terá salvaguardas que assegurem que a atividade bancária não seja prejudicada”. “As análises técnicas do BCE indicam que a robustez do setor permanecerá intacta“, assegurou.

(notícia atualizada às 11h13)