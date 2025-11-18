O setor da energia também se faz no feminino

Durante décadas, o setor energético foi um universo quase exclusivamente masculino. Tal como em outras áreas, as mulheres estavam, na sua maioria das vezes, afastadas destas funções técnicas, limitadas a papéis de apoio ou administrativos. No entanto e, apesar de ainda existir um longo percurso a percorrer, esta realidade já começa a mudar.

Atualmente o setor da energia está a ser redefinido. Na Voltalia, 36% das equipas já integram mulheres, mas este número não representa a meta final. A empresa pretende continuar a aumentar esta representatividade, sobretudo em funções técnicas e de liderança, onde a presença feminina ainda é menos expressiva.

Ter equipas diversas, seja em género, cultura, idade ou experiência trazem perspetivas que se complementam e promovem um pensamento crítico que melhora as situações onde é necessária uma tomada de decisão.

Para além disso, a sustentabilidade, que é o coração da missão da Voltalia, não se limita à energia renovável, na medida em que está no ADN da empresa a construção de um ambiente de trabalho justo, equilibrado e representativo. Acreditamos que a diversidade é essencial para garantir o um impacto positivo, tanto ambiental como social.

Procuram-se mulheres para áreas técnicas!

Atrair mulheres para áreas consideradas mais técnicas continua a ser um desafio, especialmente no que diz respeito a engenharias e operações. Ainda há uma perceção generalizada que associa estas profissões a um universo masculino.

No entanto, a Voltalia tem vindo a trabalhar no sentido de alterar essa perceção e atrair diversos talentos através de políticas de recrutamento neutras, da adoção do trabalho híbrido que facilita a conciliação entre vida pessoal e profissional e de iniciativas de promoção do bem-estar físico e emocional. Estas medidas têm contribuído para um aumento gradual da presença feminina em todos os níveis da organização e este crescimento já se traduz num estilo de gestão mais colaborativo, empático e inclusivo.

A presença de mulheres em cargos de decisão contribui para uma maior sensibilidade social e uma abordagem mais equilibrada na resolução de problemas.

Quando a igualdade é parte da estratégia

Garantir que não existem desigualdades salariais entre colaboradores é uma prioridade para a Voltalia. Por isso, a empresa tem um processo de análise anual, que inclui uma revisão detalhada para identificar e corrigir eventuais disparidades entre colaboradores em funções equivalentes. Mais do que reagir a desigualdades, o objetivo é preveni-las, através de critérios objetivos de progressão e avaliação de desempenho.

Na Voltalia, futuro sustentável começa dentro de casa. Além, de terem assumido um compromisso forte em aumentar a representatividade feminina, com especial foco em posições técnicas e de liderança, também reforçam a formação em diversidade e inclusão para todos os colaboradores e promovem a criação de redes internas de apoio, como grupos de afinidade e programas de mentoring.

Com políticas inclusivas, liderança diversificada e uma cultura de respeito e equidade, a empresa prova que a transição energética também é uma transição humana que é feita de vozes diferentes, mas com o mesmo propósito: gerar um impacto positivo no mundo.