OCI distingue empresas com melhor comunicação interna

O Observatório de Comunicação Interna anunciou os vencedores das oito categorias dos prémios relacionados com a comunicação interna.

A Bial, Novobanco, Worten Portugal, Central de Cervejas e Bebidas, L’Oréal Portugal, Grupo Ageas Portugal, Marinha Portuguesa e os trabalhos académicos de Ana Cardoso (Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa) e Rita Aires (Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa), foram os vencedores da XIV Edição dos Prémios do Observatório de Comunicação Interna (OCI) – Excelência em Comunicação Interna.

Daniela Agra, diretora da Atrevia Portugal (membro do Conselho Fundador do OCI), refere citada em comunicado que o trabalho das organizações, equipas e instituições académicas que participaram nesta edição “é a prova de que a comunicação interna é, cada vez mais, um fator determinante de sucesso e de união”.

Enquanto a Bial venceu na categoria Estratégia Integrada de Comunicação Interna com o projeto “100 Anos Inspirados pelo Futuro” — campanha que “marcou o centenário da empresa para celebrar o seu passado, presente e futuro” — a Worten foi a vencedora da categoria ESG – Environmental, Social and Corporate Governance, com o programa “Celebramos a Igualdade e a Diferença”, plano de diversidade e inclusão da marca, sustentado em diversas ações e métricas de acompanhamento.

Já o Novobanco conquistou dois prémios, nas categorias Inovação e Transformação Digital da Comunicação Interna — com o projeto “mIA – E se a tecnologia fosse a sua cara?”, uma assistente virtual baseada na combinação de 800 rostos dos colaboradores do banco através de tecnologia de inteligência artificial — e na categoria Estratégia para a Gestão da Mudança e Transformação, com o projeto “Campus do novobanco”.

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas foi distinguida na categoria Eventos Internos, com o projeto “Happy Day: a alegria de sermos equipa”, que pretendeu reforçar o sentimento de pertença, fomentar o espírito de equipa e valorizar as conquistas coletivas num ambiente informal.

Na categoria EVP – Employee Value Proposition, o projeto vencedor foi o “We Are L’Oréal Ambassadors”, da L’Oréal Portugal, naquela que consistiu numa iniciativa global, lançada em simultâneo com Espanha, com o objetivo de transformar colaboradores em embaixadores reais da marca. Já em Comunicação Interna Inclusiva, foi distinguido o Grupo Ageas Portugal pelo projeto “Comunicar (e viver) DEI no Grupo Ageas Portugal”, uma série de iniciativas para promover uma cultura interna inclusiva.

Na vertente académica, os Prémios do OCI distinguiram o estudo “O contributo do voluntariado corporativo para o employee engagement – o caso da Volkswagen Autoeuropa”, de Ana Margarida Cardoso, na categoria Trabalhos Académicos – Melhor Trabalho Académico Geral. Já Ana Rita Aires foi a vencedora da categoria Trabalhos Académicos – Melhor Trabalho Académico FCH-UCP, com a tese “O papel da comunicação interna no engagement dos colaboradores perante um contexto de práticas de trabalho híbrido – o caso da IkeaPortugal”.

A Menção Honrosa dos prémios foi atribuída à Marinha Portuguesa pelo projeto “Cheguei à Família”, que consiste na oferta de um kit de boas-vindas para bebés, com artigos personalizados que imitam o uniforme, para valorizar um dos momentos mais marcantes da vida dos seus militares.

O júri, presidido pelo chef Hélio Loureiro, contou com as empresas BP, Coca-Cola Europacific Partners, EDP, Grupo Nabeiro, José de Mello, Lidl, Jerónimo Martins, Perfumes & Companhia e Novartis, membros do Conselho Assessor do OCI.

Nuno Brandão, representante da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa no Conselho Fundador do OCI, sublinha o facto de este ser um ano especial para o observatório, por celebrar “15 anos de atividade e continuar a liderar o reconhecimento das melhores práticas de comunicação interna em Portugal, premiando anualmente empresas, líderes e projetos académicos que elevam o papel da comunicação como motor de cultura, alinhamento e transformação organizacional”, refere em comunicado.