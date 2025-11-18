Outlet de Vila do Conde cresceu e já há planos para nova ampliação

Num investimento de 30 milhões e 300 novos empregos, o Vila do Conde Porto Fashion Outlet, em Modivas, começou esta terça-feira a escrever um novo capítulo com a abertura de mais 31 lojas, a somar às cerca de 120 existentes. Com posicionamento reforçado com esta expansão, a holandesa Via Outlets já tem no horizonte, mas sem data, uma terceira ampliação deste centro e a construção de um novo edifício no Vila do Conde Retail Park, do outro lado da rua, avançou ao ECO/Local Online o CEO do grupo, Otto Ambagtsheer.

O grupo está focado “em elevar os dois projetos que tem em Portugal, nomeadamente a remodelação do Freeport Lisboa Fashion Outlet, [em Alcochete] cuja primeira fase estará pronta no primeiro trimestre do próximo ano”, avançou por sua vez Jorge Pinto Fernandes, diretor de negócios em Portugal da VIA Outlets.

Na inauguração desta terça-feira em Vila do Conde, ao som de violinos que orientavam os movimentos de duas dançarinas, as centenas de visitantes procuravam conhecer as novas lojas inauguradas nesta terça-feira. Entre as marcas constam a Lottusse, Pandora, Pedro del Hierro, Tommy Hilfiger Kids, Vans, Volcom, Zara Home, e outras insígnias, como a New Era, Urban Project e a Boutique dos Relógios – nomes alinhados com a proposta de moda premium e a diversidade da oferta.

Por outro lado, marcas como a Armani, LINDT, Rituals e Tommy Hilfiger reforçam a sua presença com espaços relocalizados e renovados nesta nova área de 6.500 metros quadrados que tem uma entrada de acesso direto à estação da linha vermelha do Metro do Porto.

Depois de uma primeira remodelação em 2021, a segunda expansão visa “desenvolver todo o potencial deste espaço, elevando-o a um verdadeiro ícone de compras em Portugal e Espanha“, começou por assinalar Jorge Pinto Fernandes.

Só em 2014, o grupo contabilizou mais de cinco milhões de visitantes, dos quais “73% são nacionais e 27% estrangeiros. Há uma grande concentração de espanhóis e franceses, com incremento dos brasileiros e americanos”, detalhou ao ECO/Local Online Jorge Pinto Fernandes.

Por tudo isto, o responsável acredita que “este será o melhor ano de sempre em termos de vendas e de visitantes desde que o grupo adquiriu este espaço [comercial] em 2017”. Desde então, “crescemos 67% em termos de vendas só neste centro”, contabilizou. Ao seu lado, Otto Ambagtsheer acrescentou, por sua vez, que em em 2024 as vendas das marcas do Vila do Conde Porto Fashion Outlet cresceram perto dos 10%.

Nos 11 centros dos nove países onde a VIA Outlets está presente, com mais de 1.100 lojas, a empresa atingiu em 2024 um volume de negócios na ordem dos 1,45 mil milhões de euros, aponta Jorge Pinto Fernandes.

Para fazer face à constante procura de marcas nacionais e internacionais pelo Vila do Conde Porto Fashion Outlet, o grupo já tem programada, mas ainda sem data, uma nova ampliação do espaço comercial. Mas antes disso, será a vez do Retail Park, localizado em frente, crescer com a construção de um novo edifício para aumentar o número de oferta de lojas.

O Vila do Conde Porto Fashion Outlet passa agora a contar com uma área total de 31 mil metros quadrados, uma nova entrada principal, localizada na área inaugurada nesta terça-feira e quatro novos espaços de restauração envolvidos por um jardim de inverno. No exterior somam-se um lago e zonas verdes junto à porta principal. O novo projeto é da autoria do atelier L35.

“A expansão deste centro é um excelente exemplo da nossa estratégia dos 3 Rs – Remodelling, Remerchandising e Remarketing”, assinalou Otto Ambagtsheer durante a cerimónia de inauguração do espaço que junta comércio, restauração e arte, no caso com a galeria WAF – Women Art Fellowship, que ostenta uma seleção de obras de dez artistas.

Um Espaço VIP para acolher turistas e convidados especiais com um serviço diferenciado, tal como já acontece no Freeport Lisboa Fashion Outlet, é outra das propostas deste centro. Trata-se de “uma aposta reforçada no turismo, uma vez que, atualmente, 23% dos visitantes do centro são turistas”, avança o grupo. Será instalado um espaço de promoção turística para dar a conhecer a cidade, segundo informou o presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde. Vítor Costa vê com bons olhos “o investimento privado na localidade para criar mais riqueza e emprego”.

A VIA Outlets, propriedade do gestor de ativos do fundo de pensões holandês APG, foi criada em 2014, com vista à aquisição e gestão de centros outlet já existentes por toda a Europa.