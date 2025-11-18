Participada da família Azevedo vende portefólio de energia solar a fundo britânico

A Capwatt, participada da família Azevedo, vendeu um portefólio de projetos de energia solar a um fundo gerido pela britânica Sustainable Development Capital LLP (SDCL). A empresa da Maia, que pertence à Prismore Capital (antiga Sonae Capital Industrials), vendeu 68 megawatts (MW) em Portugal e Espanha ao Global Energy Transition Fund (GETF).

O portefólio solar é behind-the-meter – a energia gerada ou armazenada pode ser utilizada internamente – e integra ativos já operacionais, em construção e em desenvolvimento na Península Ibérica para os setores da indústria transformadora, agroalimentar, embalagens ou materiais de construção.

Este é o primeiro investimento do GETF no mercado solar ibérico e visa expandir a sua plataforma de energia solar comercial e industrial. A previsão é que o investimento ultrapasse os 100 milhões de euros ao longo do próximo ano.

Fundada em 2008, a Capwatt está presente em Portugal, México, Espanha, Itália e Polónia, e gere um conjunto de projetos de energia solar, eólica, armazenamento de energia, cogeração, biometano e metanol verde. No âmbito deste acordo, apesar de ser uma venda, a empresa especializada em energias renováveis vai manter “um papel estratégico” enquanto gestora dos ativos.

Para o CEO da Prismore Capital, Miguel Gil Mata, a parceria é a base para um acordo de longo prazo e representa “um marco estratégico no percurso de crescimento da Capwatt, reforçando a sua posição como um dos principais developers de soluções de energia sustentável na Península Ibérica”.

“O investimento da SDCL demonstra uma forte confiança na qualidade e no valor de longo prazo dos seus projetos, bem como na capacidade da Capwatt para desenvolver e gerir ativos de elevado desempenho que impulsionam a transição energética”, defende o gestor, que lidera a sociedade onde estão os ativos industriais das antigas Sonae Capital e Sonae Indústria.

O fundador e CEO da SDCL, Jonathan Maxwell, considera que a compra dará ao fundo GETF “exposição a um dos principais mercados de transição energética da Europa”. “A dimensão do portefólio demonstra as fortes oportunidades para soluções de eficiência energética nos setores comercial e industrial no sul da Europa, e estamos ansiosos por expandir a nossa plataforma na região”, acrescenta o investidor.

O GETF angariou cerca de 650 milhões de euros em outubro de 2023 e já comprometeu mais de 75% deste montante em projetos e empresas de infraestruturas energéticas, além de beneficiar também do apoio da União Europeia ao abrigo do fundo InvestEU.

No passado, em 2022, o SDCL – através do Energy Efficiency Income Trust (SEEIT) – fez negócios com a Capwatt ao investir 22 milhões de euros para comprar uma participação de 80% num projeto de biomassa em Mangualde, no distrito de Viseu.