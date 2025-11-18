PME portuguesas ultrapassam 145 milhões de euros em exportações na Amazon

As pequenas e médias empresas portuguesas (PME) que vendem na Amazon ultrapassaram, em 2024, os 145 milhões de euros em vendas para o exterior através da plataforma. Segundo dados divulgados esta terça-feira pela Amazon, trata-se de um valor recorde, com mais de mil PME nacionais presentes no marketplace.

De acordo com a empresa, as PME portuguesas venderam mais de três milhões de produtos no site da Amazon em 2024, um aumento de 20% face ao período homólogo. “Estes números correspondem a cerca de seis produtos vendidos por minuto pelas empresas portuguesas”, afirmou Rita Palmeira, responsável pelo marketplace da Amazon na Europa, num encontro com jornalistas que decorreu esta manhã.

Mais de 95% das PME portuguesas presentes na Amazon vendem para mercados internacionais, alcançando clientes em mais de 110 países. A Europa continua a ser o principal destino das vendas internacionais. “Os Estados-membros da União Europeia são o mercado mais relevante para as PME portuguesas. Cerca de 70% exportam para estes países, com vendas que representaram mais de 125 milhões de euros em 2024”, explicou.

Espanha, França e Alemanha lideram como os maiores mercados de destino, seguidos dos Estados Unidos e do Reino Unido.

“As PME portuguesas têm sido a prova viva de que qualquer negócio, independentemente da sua dimensão, pode aproveitar a nossa infraestrutura para alcançar milhões de consumidores em todo o mundo”, afirmou Inês Ruvina, Country Lead da Amazon em Portugal. A responsável sublinha que a infraestrutura global da Amazon permite às PME crescer sem a necessidade de investir na criação de um website, num sistema de pagamento seguro ou numa equipa dedicada ao comércio internacional.

Impacto nas regiões rurais e Black Friday

Cerca de 35% das PME portuguesas que vendem através da plataforma estão sediadas em zonas rurais ou menos densamente povoadas, tendo gerado mais de 60 milhões de euros em exportações em 2024. “Para nós, isto é um sinal de que o comércio eletrónico ajuda a eliminar as barreiras geográficas que tradicionalmente associamos ao comércio”, sublinha Rita Palmeira, destacando a importância que a Amazon já tem para as empresas portuguesas.

Com a aproximação da Black Friday, a Amazon divulgou também novos dados sobre o impacto deste período de descontos e promoções nas PME que operam na plataforma. Em 2024, a Black Friday impulsionou as exportações das PME portuguesas, com vendas superiores a 7 milhões de euros, representando um aumento de 29,2% face a 2023. Foram exportadas mais de 125 mil unidades, um crescimento de mais de 60% relativamente ao ano anterior.