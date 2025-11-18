PwC Portugal aposta na área de Direito Digital com a entrada de Nicole Fortunato como Head of Digital Law

Nicole Fortunato integra o Legal da PwC como Head of Digital Law, reforçando as áreas de tecnologia, inteligência artificial, cibersegurança e regulação digital. A nova responsável liderará o desenvolvimento e a integração transversal dos serviços jurídicos digitais, articulando-se com as equipas de Advisory, Tax e Assurance da PwC Portugal.

Com uma carreira nestas áreas de atuação, Nicole Fortunato conta com experiência no acompanhamento jurídico de projetos para setores regulados — incluindo banca, energia, serviços financeiros, tecnologia, telecomunicações e Administração Pública.

Ao longo dos últimos anos, Nicole Fortunato destacou-se em matérias como a contratação de tecnologia (licenciamentos, obras por encomenda, cloud computing, outsourcing, regulação do comércio eletrónico e consumo, implementação de sistemas de inteligência artificial, cibersegurança e resiliência operacional digital, em particular no setor financeiro, projetos de inovação, digital compliance e transformação tecnológica e economia e governance de dados.

“A admissão da Nicole representa um passo decisivo para consolidarmos a PwC como uma marca de referência nestes temas de vanguarda também na área do direito. A sua visão global, curiosidade, experiência técnica , capacidade de liderança e entrosamento já demonstrado com as demais equipas foram fatores de encantamento pela Nicole. E essas ferramentas serão fundamentais para continuarmos a apoiar os nossos clientes nos desafios cada vez mais exigentes da economia digital”, refere Cristina Cabral Ribeiro, Legal Lead Partner da PwC Portugal.

A Legal Lead Partner referiu ainda que “a contratação da Nicole se encerra na estratégia de contratação individual e curada de talentos com elevada notoriedade no mercado. Este é o nosso modelo”, conclui.

Sobre este novo desafio, Nicole Fortunato afirma: “as organizações, todas elas, dependem cada vez mais de tecnologia e atravessam processos acelerados de digitalização. As respostas dos parceiros querem-se eficientes e completas. Aceitei, por isso, com uma enorme motivação o convite para integrar a equipa da PwC Portugal, onde sei que estarei a trabalhar com verdadeiros business enablers. Acredito que a combinação de competências jurídicas, tecnológicas e de risco da PwC permite oferecer soluções integradas que verdadeiramente aportam valor ao negócio dos clientes. Só assim uma parceria faz sentido.”