Renascença conquista liderança de downloads de podcasts em outubro. Observador é quem tem mais listeners

A Renascença destronou o Observador no ranking de downloads de podcasts. No ranking de publishers, a Impresa voltou a conquistar a liderança com mais de 5,6 milhões de downloads.

A Renascença conquistou a liderança no que diz respeito a downloads de podcasts no mês de outubro, com 3.820.227 downloads, mais 104.919 do que o Observador (3,71 milhões de downloads), marca que foi assim destronada para a segunda posição. Segue-se a Rádio Comercial (2,62 milhões), que mantém o terceiro lugar na mais recente edição do Pod_Scope, ranking mensal de podcasts da Marktest.

Analisando em termos de listeners — dispositivos/apps conectados à internet, que efetuaram downloads de podcasts, durante o período compreendido entre 29 de setembro e 2 de novembro -–, é o Observador quem soma o maior alcance médio semanal, com cerca de 322,2 mil, seguindo-se a SIC Notícias (294,2 mil) e a Renascença (293,8 mil).

No que diz respeito a podcasts, com cerca de três milhões de downloads e uma média de 267 mil listeners semanais, o programa “Extremamente Desagradável” (Renascença) ficou à frente de “O Homem que Mordeu o Cão“ (Rádio Comercial), que conseguiu 1,4 milhões de downloads e 98 mil listeners. Em terceiro lugar, em termos de downloads, surge “Contas Poupança”, com 568 mil downloads e mais de 79 mil listeners semanais.

Os podcasts “Bem-vindo a mais um episódio de.” (Rádio Comercial), “Ninguém POD comigo” (RFM), “Expresso da Manhã” (Expresso), “Alta Definição” (SIC), “Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer” (SIC Notícias), “Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira” (SIC) e “A Guerra Traduzida” (Observador) completam o top 10 da décima edição do Pod_Scope, um serviço de medição de áudio digital lançado pela Marktest, agregado mensalmente num ranking, e que integra os grupos Bauer Media, Impresa, Observador e Renascença Multimédia.

No ranking de publishers, o Grupo Impresa volta a conquistar a liderança que mantém desde a primeira edição do ranking, depois de ter crescido em relação ao mês anterior e acumulado mais de 5,6 milhões de downloads ao longo do mês de outubro. A segunda posição é do Grupo Renascença Multimédia (4,32 milhões), que este mês ultrapassou o Observador (3,71 milhões), com a Bauer Media (2,78 milhões) a fechar o ranking.

O Pod_Scope Rank apresenta o Top 200 dos resultados auditados dos acessos a podcasts, por ouvintes localizados em Portugal, destes quatro editores.