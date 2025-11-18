RTP entrevistou os candidatos à Presidência da República. Quais os mais vistos?
As entrevistas a Ventura, Gouveia e Melo e Marques Mendes somaram mais de 1,7 milhões de telespectadores. Também acima da fasquia do meio milhão está apenas a entrevista a António José Seguro.
André Ventura, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes foram os candidatos a Presidente da República que conseguiram reunir o maior número de telespectadores na “Grande Entrevista”, programa que chegou à antena da RTP1 nas noites das duas últimas semanas com entrevistas aos principais candidatos.
De acordo com a análise da Dentsu para o +M, o líder do Chega foi o que mais se destacou ao conseguir mais de 590 mil pessoas a assistirem à sua entrevista, seguido de perto pelo independente Gouveia e Melo cuja entrevista foi seguida por mais de 571 mil pessoas. Em terceiro lugar surge então Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD, que teve muito perto de 553 mil pessoas a assistirem à sua entrevista.
Em conjunto, e acrescentando os números da RTP Notícias, as entrevistas a estes três candidatos presidenciais somaram mais de 1,7 milhões de telespectadores.
Ainda acima da fasquia do meio milhão de pessoas, António José Seguro — cuja candidatura é apoiada pelo PS — foi visto por quase 509 mil telespectadores. O top cinco de candidatos presidenciais cujas entrevistas mais foram vistas fica completo com a bloquista Catarina Martins, com 482.888 telespectadores.
Entre as restantes entrevistas aos principais candidatos à Presidência da República conduzidas por Vítor Gonçalves, diretor de informação da RTP, a de António Filipe (apoiado pelo PCP) foi seguida por quase 439 mil pessoas e a de João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal) por cerca de 429 mil pessoas.
Já Jorge Pinto, do Livre, foi o que contou com menos pessoas a assistirem à sua entrevista, com um total de 383.778 telespectadores.
Entretanto já arrancou o ciclo de 28 debates realizados no âmbito das eleição presidenciais de 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto. O primeiro frente a frente foi entre André Ventura e António José Seguro, na TVI, que foi acompanhado por mais de um milhão de pessoas.
O próximo debate acontece esta terça-feira na SIC, com o frente a frente entre Luís Marques Mendes e António Filipe.
