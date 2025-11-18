Tecnológica britânica Prosapient instala-se no Amoreiras para aumentar equipa em Portugal

A tecnológica britânica Prosapient mudou de morada em Lisboa para “acomodar o crescimento” da equipa em Portugal. A empresa londrina instalou-se no Espaço Amoreiras, num local com 1.070 metros quadrados, para continuar a recrutar na capital portuguesa.

“Este ano tivemos a maior turma de novos associados a juntarem-se a nós na nossa jornada para levar aos nossos clientes informação especializada on-demand e construir o futuro da descoberta de conhecimento”, escreveu, numa publicação no Linkedin, a Prosapient, que antes se encontrava na Ra Camilo Castelo Branco, na zona do Marquês de Pombal. Há vagas de trabalho em Lisboa para manager de serviços do cliente, entre outras posições.

Fundada em 2017, em Londres, a Prosapient desenvolveu uma plataforma digital para contacto entre empresas, sobretudo consultoras e sociedades de private equity, para interagir com clientes ou potenciais clientes através de chamadas curtas, inquéritos online, entre outras modalidades. Trata-se de uma aplicação de expert networking potenciada por inteligência artificial, que conecta empresas a especialistas no apoio a decisões estratégicas e de investimento.

Localizado na Rua D. João V, em pleno coração financeiro da cidade de Lisboa, o Espaço Amoreiras tem aproximadamente 10 mil metros quadrados de escritórios, 400 lugares de estacionamento, ginásio, restaurante e um auditório com mais de 140 lugares sentados. Está próximo dos centros comerciais Amoreiras Shopping e Plaza e a gestão está a cargo do The Edge Group.

O CEO do The Edge Group destacou o perfil da empresa, que é “reconhecida pela sua liderança na vanguarda da inovação tecnológica”. “Em sintonia com o foco do The Edge Group na inovação e criatividade, estamos certos de que será uma parceria de longo prazo e de comprometimento em continuar a contribuir para o sucesso da cidade de Lisboa”, referiu José Luís Pinto Basto.

A mudança foi assessorada pela promotora imobiliária Cushman & Wakefield. “O Espaço Amoreiras revelou-se a solução ideal para a Prosapient, ao oferecer um ambiente moderno, integralmente equipado e de elevada eficiência. Anteriormente ocupado pela Microsoft, este espaço de 1.000 metros quadrados proporciona as condições necessárias para acolher a operação atual da empresa e suportar o seu plano de crescimento”, afirmou Afonso Almeida Fernandes, consultor sénior na Cushman & Wakefield.

Além do Reino Unido e Portugal, a empresa está presente nos Estados Unidos – com escritórios em Raleigh, na Carolina do Norte – e no Canadá, mais precisamente Toronto, e emprega mais de 300 colaboradores. No ano passado, as receitas da Prosapient aumentaram 40%, em termos homólogos, para 55,8 milhões de dólares (cerca de 48,2 milhões de euros).

O jornal Financial Times destacou-a como uma das empresas de crescimento mais rápido na Europa e no Reino Unido.