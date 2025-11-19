5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira, o Eurostat divulga dados sobre a inflação referentes a outubro, vagas de emprego e índice de custos laborais, ambos referentes ao terceiro trimestre. Mas o dia vai ficar marcado pela apresentação de resultados da TAP, cá dentro, e da Nvidia, lá fora. A Comissão Europeia apresenta o Roteiro para a Indústria da Defesa.

Como evoluíram os preços em outubro?

Esta quarta-feira, o Eurostat divulga os dados referentes à inflação no mês de outubro na zona euro. Em setembro, a inflação na zona euro acelerou para 2,2% em setembro, face à taxa de 2% no mês anterior. Também vão ser divulgadas estimativas rápidas referentes às vagas de emprego e índice de custos laborais no terceiro trimestre.

TAP presta contas até setembro

A temporada de apresentação dos resultados do terceiro trimestre prossegue na bolsa nacional. Desta vez é a TAP quem presta contas ao mercado. Isto depois de a PJ realizar buscas na sede da companhia aérea no âmbito de uma investigação do DCIAP sobre suspeitas de fraude na privatização em 2015.

Bruxelas mostra roteiro para a indústria da Defesa

Esta quarta-feira vai também ficar marcada pelo anúncio pela Comissão Europeia do Roteiro para a Indústria da Defesa, que visa reforçar a prontidão e o investimento europeus no domínio da defesa. Segundo antecipou a vice-presidente da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Henna Virkkunen, pretende “combinar tecnologias críticas com a indústria de defesa”.

Nvidia apresenta resultados

Esta quarta-feira vão ser conhecidos os resultados do terceiro trimestre da empresa norte-americana Nvidia. Os números da fabricante de chips, que foi a primeira empresa cotada na bolsa de Wall Street a valer mais de 5 biliões em bolsa, podem mesmo dar pistas aos investidores sobre a procura por processadores para Inteligência Artificial (IA).

Quem ganha o prémio PME Inovação?

Em Leiria vai acontecer o Encontro PME Inovação, onde será anunciado o vencedor do Prémio PME Inovação COTEC-BPI, que distingue as empresas portuguesas que se destacam pela sua aposta em inovação e competitividade. O galardão será entregue pelo Presidente da República. O vencedor da edição do ano passado foi a Fravizel, empresa de engenharia e metalomecânica especializada na produção de máquinas para pedreiras, minas, florestas e outros setores industriais.