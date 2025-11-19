Air France-KLM dá primeiro passo formal para concorrer à privatização da TAP

O grupo Air France-KLM tornou-se esta terça-feira o primeiro a entregar à Parpública a manifestação de interesse em participar no processo de privatização, conforme prevê o caderno de encargos da operação.

“A Air France-KLM entregou esta terça-feira à Parpública a sua manifestação de interesse para participar no processo de privatização da TAP, antes do final do prazo previsto (22 de novembro)”, indica o grupo franco-neerlandês numa nota enviada ao ECO. “Uma vez mais, fica demonstrado o forte e continuado interesse da Air France-KLM neste processo. Aguardamos com expectativa os próximos passos”, acrescenta.

O cumprimento deste primeiro passo formal já era esperado, uma vez que a empresa tem repetido o seu interesse na aquisição da participação minoritária na transportadora aérea de bandeira portuguesa.

“Estamos definitivamente interessados. Tencionamos apresentar formalmente a manifestação de interesse em ter uma posição no capital da TAP e isso deverá acontecer até ao final do mês”, afirmou o presidente executivo do grupo franco-neerlandês, Ben Smith, durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, no dia 6 de novembro.

O Grupo Air France-KLM tem sido elogioso da TAP, sobretudo pela posição que tem no mercado brasileiro. Num encontro com jornalistas portugueses no final de setembro, o CEO referiu que se o seu grupo sair vencedor da privatização irá reforçar a posição da companhia portuguesa no Brasil e integrá-la na lucrativa joint venture com a Delta no tráfego com os Estados Unidos.

O gestor garantiu também a manutenção da marca, da sede e das rotas estratégicas. Salientou ainda que, para que a entrada no capital possa gerar sinergias, o grupo Air France-KLM teria de ficar com o controlo da gestão.

O Governo aprovou em julho a reprivatização de 49,9% da TAP, incluindo 5% para os trabalhadores. O caderno de encargos limita os candidatos a companhias aéreas com um volume de negócios anual superior a 5.000 milhões de euros.

A manifestação de interesse na venda tem de ser enviada à Parpública até 22 de novembro. Além do grupo Air France-KLM, é esperado que também o grupo IAG (dono da British Airways ou Iberia) e o grupo Lufthansa entrem na corrida. O Governo tem afirmado que existem outros interessados, inclusive de fora da Europa.

Findo o prazo para as manifestações de interesse, a Parpública tem 20 dias para entregar aos ministérios das Finanças e das Infraestruturas um relatório que inclui a validação do cumprimento dos requisitos para participar na operação. Os interessados que passem o teste serão convidados a apresentar propostas não vinculativas.

A Parpública conta com o Bank of America Europe e o português Caixa BI como assessores financeiros e a Uría Menéndez como assessor jurídico.