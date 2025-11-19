Internacional

Cristiano Ronaldo janta com Donald Trump na Casa Branca

Ronaldo, acompanhado pela esposa, Georgina Rodríguez, não foi convidado a discursar, mas foi colocado nos primeiros lugares da mesa no Salão Leste da Casa Branca.

Cristiano Ronaldo jantou esta terça-feira na Casa Branca com o Presidente norte-americano, Donald Trump, como parte da delegação que acompanha o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salmám, em visita aos Estados Unidos.

Durante um discurso de boas-vindas ao jantar, Trump destacou a presença da superestrela portuguesa e disse que seu filho Barron estava emocionado por conhecer Cristiano Ronaldo pessoalmente.

Ronaldo, acompanhado pela esposa, Georgina Rodríguez, não foi convidado a discursar, mas foi colocado nos primeiros lugares da mesa no Salão Leste da Casa Branca.

O Presidente Trump deu as boas-vindas aos convidados, descrevendo o príncipe herdeiro como “um verdadeiro parceiro para a paz e a prosperidade” no mundo e para a paz no Médio Oriente.

O jantar atrasou-se porque o tapete vermelho colocado fora do salão teve de ser coberto por uma tenda devido à forte chuva em Washington D.C.

Além de Cristiano Ronaldo, Trump também recebeu Elon Musk, sendo este o regresso do magnata da tecnologia à Casa Branca após o afastamento do Presidente republicano.

