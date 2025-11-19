Esgotaram os apoios à reindustrialização, defesa e IA do Banco de Fomento

As candidaturas ao novo instrumento financeiro para a inovação e competitividade (IFIC) do Banco de Fomento encerram esta sexta-feira, porque a dotação de 932 milhões de euros esgotou.

As empresas que se pretendem candidatar aos apoios à reindustrialização, economia de defesa e Segurança e inteligência artificial só têm até sexta-feira, dia 21 de novembro, para apresentar as suas candidaturas.

“Nos termos do previsto é suspensa a receção de candidaturas a partir das 17h do dia 21 de novembro de 2025. A suspensão é efetuada, tendo em consideração que as candidaturas submetidas esgotam a dotação disponível, mesmo tendo em consideração o reforço a efetuar”, lê-se no site do Banco de Fomento, nos concursos referentes a estas três linhas.

“A segunda fase dos primeiros três avisos está a decorrer, sendo que foi feito o aviso prévio de encerramento antecipado para sexta-feira às 17h00 devido à expectativa de consumir a dotação prevista de 932 milhões”, confirmou ao ECO fonte oficial da instituição liderada por Gonçalo Regalado.

O apetite das empresas por estes apoios consumiu já a totalidade do reforço de 617 milhões de euros do IFIC no âmbito da reprogramação do PRR entregue em Bruxelas no último dia de outubro. O instrumento financeiro foi criado inicialmente com 315 milhões de euros, mas com a libertação de verbas de projetos que não iriam ficar prontos a tempo tendo em conta os prazos do PRR, foram alocados mais 617 milhões que têm mais tempo para ser executados, não estando limitados pelo prazo limite de 31 de agosto de 2026.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial revelou, no ECO dos Fundos, que o concurso de inteligência artificial teve “candidaturas de 850 milhões para 100 milhões. Oito vezes mais”. “A procura é muito superior à oferta. Temos 3.805 candidaturas correspondendo a um investimento de 850 milhões”, detalhou Castro Almeida.

O IFIC tem ainda um quarto concurso que ainda está a decorrer, uma vez que foi o último a ser lançado, para apoiar startups de base científica e tecnológica no desenvolvimento e validação de inovações Deep Tech. “O quarto aviso, Deeptech, continua a decorrer dentro dos prazos previstos, sendo que a primeira fase termina também na sexta-feira”, explicou fonte oficial do Banco de Fomento. Este programa de investimento em instrumentos de capital ou quase capital em regime de coinvestimento com privados tinha uma dotação inicial de 15 milhões de euros.