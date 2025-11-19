Uber Eats vai entregar roupa da Zippy e artigos de desporto da Decathlon

Comprar vestuário de criança da marca Zippy ou produtos desportivos da Decathlon com entrega em casa pela Uber Eats? É possível a partir de agora. A plataforma de entregas rápidas reforçou o segmento de retalho não alimentar com estas duas categorias, sendo Portugal “o mercado com o maior número de categorias retail de toda a região” da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

“O retalho não alimentar já representa uma parte bastante significativa do negócio total de delivery do Uber Eats em Portugal, uma das quotas mais elevadas da região. Estas duas novas categorias são emergentes, mas chegam já com os líderes nacionais de cada setor, o que reforça a qualidade e a diversidade da nossa oferta”, adianta Gonçalo Mègre Pires, general manager de grocery & retail do Uber Eats em Portugal, em declarações ao ECO.

A visão estratégica passa por posicionar o Uber Eats como um marketplace completo, onde os utilizadores encontram todas as categorias que procuram e as suas marcas favoritas. Hoje somos muito mais do que uma plataforma de entrega de refeições.

“A nossa expectativa é de que tanto desporto como roupa de bebé e criança contribuam significativamente para o crescimento de longo prazo“, responde, quando questionado sobre expectativas de crescimento do negócio com estas duas categorias. “A visão estratégica passa por posicionar o Uber Eats como um marketplace completo, onde os utilizadores encontram todas as categorias que procuram e as suas marcas favoritas. Hoje somos muito mais do que uma plataforma de entrega de refeições”, garante.

Atualmente, o Uber Eats disponibilizava 11 categorias de retalho não alimentar em Portugal. “Já oferecíamos produtos de mercearia, conveniência, garrafeiras, specialty food (talhos, chocolatarias, queijarias, entre outros), do it yourself (bricolagem), farmácia, material de escritório e economato, eletrónica, brinquedos, beleza e pet”, descreve o responsável.

“Com a adição das novas categorias desporto e roupa de bebé e criança, elevamos o total para 13 categorias de retalho não alimentar, tornando Portugal o mercado com o maior número de categorias retail de toda a região EMEA“, adianta.

Entregas começam de forma faseada

As duas novas categorias estão já disponíveis na aplicação, com a Decathlon a permitir encomendas de mais de 30 mil artigos — com os mesmos preços de loja e com as mesmas promoções em vigor — em mais de 15 categorias, incluindo fitness, golfe, ciclismo, natação, basquetebol, ténis e padel, campismo e caminhada. Mas as entregas começam de forma faseada “por razões operacionais”.

“O lançamento está a ser feito de forma faseada por razões operacionais, mas a ambição é continuar a expansão de forma contínua e acelerada, de modo a atingir cobertura praticamente nacional com ambas as marcas. No caso da Decathlon, as entregas já estão disponíveis em Lisboa, Gaia, Coimbra, Leiria e Albufeira e, em breve, vão alargar-se a outras cidades do país. No caso da Zippy, já está operacional na Grande Lisboa e no Grande Porto“, detalha Gonçalo Mègre Pires.

Procura cresce a “dois dígitos”

O responsável da Uber Eats não revela números, mas garante que a procura pela plataforma “continua a crescer de forma consistente, a dois dígitos”. “Este ano registámos uma aceleração do crescimento“, afirma.

“Atribuímos este desempenho a três principais fatores, nomeadamente o lançamento de novas categorias, a expansão de oferta dentro das categorias existentes, com mais lojas e mais parceiros, e a contínua expansão geográfica para novas localidades, como a chegada recente ao Fundão com o Continente, por exemplo”, justifica.

O Uber One, diz ainda, “tem sido um motor muito relevante para este crescimento, tanto no delivery como na mobilidade”, com este serviço para estudantes a permitir “captar novas faixas etárias e reforçar o engagement dos utilizadores”.

Este ano “as categorias que estão a registar maior crescimento dentro da plataforma são mercearia, farmácia e pet. (…) Estas tendências excluem naturalmente o crescimento das novas categorias, cujo aumento percentual é muito elevado porque partem de uma base inicial nula”, precisa o responsável.