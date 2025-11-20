COP30

“À espera” dos EUA na COP, Guterres faz acusação geral: “O que está a falhar é a vontade política”

Secretário-geral da ONU discursou em Belém, apelando a compromissos concretos e mais ambiciosos no financiamento e também no abandono dos combustíveis fósseis.

A ultrapassagem dos 1,5 graus centígrados, que eram tidos como referência no Acordo de Paris como a fasquia máxima para o aquecimento global gerível, já é “inevitável” — aliás, aconteceu em 2024, e deverá repetir-se. Mas é possível reverter, indica Guterres: “Se atuarmos agora, podemos fazer com que esta ultrapassagem seja tão curta e segura quanto possível”.

O que está a falhar é a vontade política de tomar as decisões necessárias. Por favor, negoceiem de boa-fé para atingir um compromisso ambicioso. A nossa única linha vermelha deverão ser os 1,5 graus centígrados. Sejam corajosos, sigam a ciência e coloquem as pessoas antes do lucro”, apelou num discurso no recinto da COP30, que decorre em Belém, no Brasil.

Na visão de Guterres, o resultado justo terá de ser “concreto em termos do financiamento à adaptação, credível nos cortes de emissões e suportável em termos de finanças”.

Primeiro, o financiamento. No que diz respeito à adaptação, Guterres defende que os fundos comprometidos para este fim tripliquem até 2030, e que seja atingido um equilíbrio entre este investimento e aquele em mitigação. No que diz respeito ao já criado Fundo de Perdas e Danos, denuncia que está “quase vazio” e apelou a que fosse capitalizado e de mais fácil acesso.

Eu apelo a todos os financiadores: parceiros bilaterais, fundos climáticos e bancos de desenvolvimento multilaterais que se cheguem à frente e previnam tragédias“, rematou, para depois acrescentar: “Nada disto é possível sem financiamento que seja previsível, acessível e garantido. Precisamos de um caminho credível para concretizar o objetivo de financiamento de Baku [300 mil milhões de dólares anuais de fontes públicas e 1,3 biliões de fontes públicas e privadas]”.

Em segundo lugar, endereçou os cortes de emissões. Guterres alertou que os planos climáticos submetidos pelas Partes (as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas) apontam para um aquecimento acima dos 2 graus centígrados: “É uma sentença de morte para muitos. Os planos nacionais têm de ser o chão, não o tecto“.

Neste âmbito, apontou as energias renováveis como solução, e apelou à criação de uma Coligação Global de Redes, Armazenamento e Eletrificação, ao mesmo tempo que apoiou a coligação que tem vindo a reivindicar um guia para o abandono dos combustíveis fósseis. Terminou com o desejo de reverter a desflorestação até 2030.

Guterres “à espera” dos EUA

No final do discurso, em resposta aos jornalistas sobre a mensagem a deixar a Donald Trump e se via a possibilidade que os EUA, entrando nas negociações, tivessem alguma influencia positiva, Guterres foi sucinto: “Estou à sua espera” e “a esperança é a última a morrer”.

De acordo com a Bloomberg, apesar de os EUA se terem retirado do Acordo de Paris, e terem a saída “oficial” marcada para 27 de janeiro do próximo ano, e não ter inscrito nenhum delegado para tomar parte nas negociações, ainda pode enviar representantes a qualquer momento. Isto porque, neste momento, os EUA ainda são parte do acordo de Paris e da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, em inglês).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

“À espera” dos EUA na COP, Guterres faz acusação geral: “O que está a falhar é a vontade política”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

OE2026. Chumbada subida do subsídio de refeição no Estado

Lusa, ECO,

Votação na especialidade já aprovou proposta do PS para reabilitação de escolas, outra do PCP para reforçar o apoio a vítimas de violência doméstica e uma do Livre para rácio de psicólogos escolares.

O futuro do Cluster AED
José Neves,