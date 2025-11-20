Câmara de Lisboa instala sistema de reutilização de copos no Bairro Alto

Combater o desperdício de milhares de copos de plástico por ano, espalhados pelas ruas dos bares de Lisboa, é o grande propósito do ‘CopoMais’, um sistema de copos reutilizáveis que o município lisboeta implementa a partir desta quinta-feira no Bairro Alto.

Ali passa a disponibilizar cinco máquinas automáticas para devolução dos copos, estando previstos mais 17 equipamentos no Cais do Sodré, na Bica e noutros bairros centrais da cidade, no primeiro trimestre de 2026.

A Câmara de Lisboa estima que mais de 25 mil copos de plástico sejam descartados nas zonas de diversão de Lisboa, nas noites mais movimentadas. O autarca Carlos Moedas espera que mais sítios consigam “tornar a reutilização a nova normalidade” por forma a combater este problema ambiental.

Já em junho foi lançado um projeto-piloto do sistema com duas máquinas: uma na Praça do Príncipe Real e outra no largo de São Paulo, na capital. O teste durou 54 dias e foram devolvidos 14.000 copos.

Numa iniciativa conjunta com a AHRESP (Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo) e a TOMRA, líder global em sistemas de recursos circulares, “Lisboa torna-se uma das capitais pioneiras da Europa a implementar um sistema de reutilização à escala da cidade e com suporte digital”, avançam os mentores desta iniciativa num comunicado.

Os consumidores passam a receber as suas bebidas em copos reutilizáveis, mediante o pagamento de um depósito (0,50 euros) que é reembolsado no momento da devolução do copo nas máquinas automáticas instaladas nas ruas.

Segundo Rui Quadrado, diretor de desenvolvimento de negócios da TOMRA Reuse, “este é um sistema inovador e eficaz para gerir o uso de copos reutilizáveis à escala para os residentes e visitantes de Lisboa”. Aliás, sustenta, “tem o potencial de proporcionar custos reduzidos e benefícios ambientais significativos.”

Carlos Moura, presidente da AHRESP, citado na mesma nota, assinala o facto de este projeto colocar o “alojamento e a restauração a trabalhar lado a lado com a inovação tecnológica e com as autarquias”.