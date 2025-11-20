Autarquias

Carlos Moedas eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

  • Lusa
  • 20 Novembro 2025

Carlos Moedas é o novo presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, para o mandato 2025-2029.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, foi esta quinta-feira eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, numa lista que também inclui os chefes dos executivos municipais de Vila Franca de Xira e de Palmela como vice-presidentes.

Após a instalação do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carlos Moedas (PSD) apresentou a lista única a votação, composta por si e pelos autarcas de Vila Franca de Xira e Palmela, Paulo Ferreira (PS) e Ana Teresa Vicente (CDU), respetivamente.

Na votação, feita através de voto secreto nominal e ponderado, na sede da Área Metropolitana de Lisboa (AML), participaram os 18 municípios que compõem este território.

A lista foi aprovada com 16 votos a favor e nenhum voto contra ou nulo. Os novos eleitos desempenharão funções no próximo quadriénio 2025/2029.

O Conselho Metropolitano é o órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com o estatuto das entidades intermunicipais.

É constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos 18 municípios que integram a área metropolitana (Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Carlos Moedas eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exclusivo Retail Mind avança projetos de 78 milhões de Gaia à Colômbia

Susana Pinheiro,

Com sede em Vila Nova de Gaia, a Retail Mind está a expandir o negócio para a Colômbia com projetos de retail parks, habitação e uma unidade hoteleira.