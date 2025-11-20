Centro de Alto Rendimento do Jamor recebe investimento de 19,3 milhões

O Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras, vai receber um investimento de 19,3 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o Governo, assegurando que este montante ainda exclui intervenções no Estádio Nacional.

Este montante provém do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD), aprovado no Conselho de Ministros realizado nesta infraestrutura e, depois, apresentado.

Este espaço tinha ficado excluído dos anteriores acordos de reabilitação, em setembro, quando foram visados os CAR de Anadia, Caldas da Rainha, Golegã, Montemor-o-Velho e Rio Maior e, já este mês, para Maia, Viana do Castelo e Vila Real de Santo António, todos estes ao abrigo do contrato de desenvolvimento desportivo 2024-2028 com o Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

“Nesta primeira fase, gostaria de destacar as obras que vamos realizar no complexo de piscinas e na área dedicada ao atletismo – basta olhar para a pista para constatar a necessidade dessas obras. Há muitas outras que serão realizadas no pacote de 19,3 milhões de euros, mas gostaria de destacar um projeto que tem especial relevância, que é no alojamento do Centro de Alto Rendimento”, afirmou a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

Segundo o Governo, a intervenção no Jamor vai beneficiar, diretamente, as áreas dedicadas a modalidades como râguebi, natação, atletismo, tiro, tiro com arco e BTT, contando ainda com a criação de um centro de medicina desportiva.

O Jamor, que é diretamente gerido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, aumenta, assim, o número de CAR com contratos de requalificação — eram oito dos 13 –, recebendo praticamente o dobro do previsto para os restantes (10 milhões de euros), num total de 48,3 milhões de euros dedicados às instalações desportivas.

O investimento nesta infraestrutura é uma das ‘fatias’ relevantes do montante estimado no PNDD, que conta ainda gastar 29,2 milhões de euros na formação contínua de Educadores de Infância e na capacitação para o desporto de professores do 1.º ciclo.

A promoção do desporto feminino vai beneficiar de uma linha de apoio de sete milhões de euros, enquanto a inclusão de pessoas com deficiência pode contar com um incentivo de cinco milhões, tanto quanto a criação do Centro de Inovação e Desenvolvimento Paralímpico.

“Este PNDD é uma aposta do Governo no desporto, mas não começa hoje. Já com o programa de 65 milhões ficou muito claro que, para este Governo, o desporto é realmente uma prioridade (…). Naturalmente, havia muita expectativa, porque é a primeira vez que o país terá um PNDD, pois nunca teve”, acrescentou a ministra.

O Estádio de Honra ou Estádio Nacional, como é vulgarmente designado, tem um projeto de requalificação, elaborado por um consórcio liderado pelo arquiteto Aires Mateus, que foi apresentado em janeiro, com um custo orçamentado de 25 milhões de euros.

Esta intervenção, resultante de um protocolo assinado entre o IPDJ, o Município de Oeiras, a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e as federações de futebol, atletismo e râguebi prevê, entre outras coisas a cobertura da bancada central e as mudanças na zona da Tribuna VIP.

Na ocasião, o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, avançou que o Estado iria suportar 6% do montante da reabilitação do recinto, cuja inauguração remonta a 1944.