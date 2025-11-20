Identidade do Euro 2028 feita em Portugal, pela VML

A agência de branding já tinha sido responsável por desenvolver as identidades visuais do Euro 2020, Euro 2024 e Liga das Nações.

A marca do UEFA Euro 2028 foi desenvolvida pela VML Branding. A identidade foi revelada em Picadilly Circus, Londres, uma das cidades que vai receber o torneio que decorre entre 9 de junho e 9 de julho de 2028. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda serão os países anfitriões dos 51 jogos do torneio.

A identidade visual nasceu a partir da ideia de que ‘nenhum fã está sozinho’ quando assiste a um jogo de futebol, em alusão ao poema inglês, do séc. XVII, “No Man is an Island”.

“A nossa inspiração para o UEFA Euro 2028 veio da certeza de que ‘nenhum fã está sozinho’. Transformámos a emoção e a energia dos cânticos numa identidade visual vibrante, uma linguagem universal que une todos os apaixonados pelo futebol, celebrando o poder da sua voz coletiva”, diz Hélder Pombinho, diretor criativo responsável pelo projeto, citado em comunicado.

Destacando o Troféu Henri Delauny, o design “capta o espírito festivo e a conexão, que ganha vida através de cores vibrantes inspiradas nos países anfitriões”, descreve-se em nota de imprensa.













1 / 7

Para mostrar que, “seja qual for a língua, todos reagem da mesma forma durante um jogo – seja nos festejos ou nos momentos de tristeza”, foram também criados novos alfabetos para a fonte da marca, para que esta pudesse funcionar com as línguas próprias de cada uma das 55 associações nacionais que fazem parte da UEFA.

A história da marca é contada através de um vídeo de apresentação, em que se “celebra a ideia de união das várias línguas e festejos, mostrando que cada voz se torna ainda mais poderosa quando reage em grupo”. Já “as cores vibrantes e energia contagiante pretendem a reforçar a ideia do poder que os fãs têm no torneio”. O vídeo pode ser visto aqui.

A agência já tinha sido responsável por desenvolver as identidades visuais do Euro 2020, Euro 2024 e Liga das Nações (masculina e feminina). “É um orgulho para a VML Branding voltar a colaborar com a UEFA, traduzindo a poderosa mensagem ‘We all speak football’ numa marca memorável. Esta identidade visual reforça a capacidade única do futebol de transcender culturas e línguas, conectando milhões e celebrando a união global em torno da paixão partilhada pelo jogo“, destaca Pedro Gonzalez, o diretor-geral da VML Branding.