Incêndio na COP do Brasil. Fogo “está controlado e não deixou feridos”

Esta quinta-feira, a um dia do final da 30.ª Conferência das Partes, que decorre em Belém, no Brasil, o recinto do evento teve de ser evacuado devido a um incêndio. Foi pedido que os participantes se retirassem, dirigindo-se para uma das áreas do recinto, a Green Zone, e afastando-se da Blue Zone, onde estão os pavilhões das delegações e as salas de negociação.

A organização da COP30 já veio informar que “o incêndio ocorrido na região de pavilhões da Blue Zone está controlado e não deixou feridos”. “As equipas de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorizando o local”, lê-se numa nota oficial.

O fogo começou perto das 14:00 locais (17:00 em Lisboa) e centenas de pessoas começaram espontaneamente a correr em direção à saída, enquanto gritavam “fogo”. Pouco depois, seguranças e bombeiros correram em direção ao fogo, com extintores, enquanto outros davam indicações aos milhares de pessoas que se encontravam na zona para se dirigirem para a saída.

Perto das 14:20 (hora local) já não se viam pessoas no interior e os seguranças faziam um cordão para forçar a saída para o exterior as pessoas que se mantinham concentradas junto à saída.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, por volta das 14:30 o incêndio foi dado como controlado. O Governo do Pará informou que não houve feridos.

O ambiente junto às saídas às 14:50 de tranquilidade, com muitas pessoas ainda concentradas e a aguardar a reabertura do recinto, enquanto alguns voluntários da COP30 distribuíam latas de água aos participantes. Uma chuva ligeira começou a cair na altura em que a maioria das pessoas se concentravam no exterior.

Delegação portuguesa em segurança

Esta é a segunda evacuação nesta COP. Na primeira semana, na sequência de protestos dos povos indígenas, já tinha sido pedido às delegações que abandonassem o recinto. Desta vez, foi um fogo com origem num dos pavilhões, que ainda não foi oficialmente identificado.

Membros da delegação portuguesa, que se encontravam no pavilhão português quando o incidente ocorreu, relatam que, inicialmente, suspeitaram que fossem novos protestos. Enquanto decidiam se saíam do espaço ou se refugiavam na sala dentro do pavilhão, o cheiro a fumo denunciou o fogo, e começaram a surgir os primeiros avisos e pessoas a correr: “É fogo, saiam!”, relata a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, ter ouvido, em declarações aos jornalistas, já à porta do hotel onde está hospedada. Na sequência, dirigiram-se à saída. Alguns pertences pessoais ficaram para trás, no pavilhão, mas a delegação está confiante de que estarão em segurança. Um deles, foi o caderno de notas da ministra, que a acompanha sempre, partilhou a mesma.

Pelas 16 horas, já a larga maioria dos membros da delegação portuguesa havia abandonado as instalações onde decorre a COP e onde estavam as forças policiais e os bombeiros a dar resposta ao incêndio e a orientar as pessoas.