Liquidação da Imofundos avança em 2026

A liquidação da Imofundos, que “se arrastava desde 2022”, deve avançar no próximo ano, sendo salvaguardada a “integração dos trabalhadores noutras estruturas do Estado”, anunciou esta quinta-feira o secretário de Estado do Tesouro e Finanças, João Silva Lopes, durante o primeiro dia de debate do Orçamento do Estado para 2026 na especialidade.

“Prevemos para o próximo ano a liquidação da Imofundos (empresa gestora de fundos de investimento imobiliário), que se arrastava desde 2022, salvaguardando a integração dos trabalhadores noutras estruturas do Estado”, afirmou.

O Governo vai ainda “iniciar o processo de dissolução e liquidação da Parvalorem, com a conclusão da reestruturação interna e a alienação dos ativos em carteira”, pondo fim a “um processo que se arrasta há largos anos”, indicou o mesmo responsável. A Parvalorem foi criada pelo Estado para recuperação de créditos e alienação/liquidação de ativos do antigo Banco Português de Negócios.

“Encaramos a parte pública como uma entidade estratégica na gestão e organização das participações do Estado, assumindo-se como ponto vocal no processo de alienação ou liquidação das empresas e participações não estratégicas”, sublinhou o governante, acrescentando que “um dos casos paradigmáticos” diz respeito à liquidação da Silopor, que se “arrastava desde 2001”.

O secretário de Estado do Tesouro adiantou ainda que a “solução” encontrada pelo Governo “assegura a continuidade da atividade através da alienação do capital social da nova sociedade, a Silotagus, a realizar através de concurso público internacional, salvaguardando os contratos de trabalho e todos os direitos dos trabalhadores”.

“Garantir que o setor empresarial do Estado está ajustado às necessidades e à realidade do país é uma missão nacional”, defendeu ainda João Silva Lopes. O Governo aprovou, a 7 de março, em Conselho de Ministros, o diploma que arranca o processo de privatização da concessão da Silopor.

A principal empresa portuária de armazenamento de granéis sólidos alimentares, que faz a gestão dos silos da Trafaria, em Almada, e do Beato, em Lisboa, tem uma capacidade global de 340 mil toneladas, o que permite o armazenamento, em média, de um total de 3,4 milhões de toneladas de cereais e farinhas durante um ano.

O banco da Caixa Geral de Depósitos no Brasil é para vender. Detido pela CGD, é a terceira vez que o Estado inicia este processo de venda.