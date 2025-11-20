MDS une-se à Associação Comercial e Industrial de Barcelos para internacionalizar empresas

A corretora de seguros e consultora de risco MDS Portugal celebrou uma parceria com a Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB) para ajudar outras empresas a lançarem-se no mercado internacional.

A corretora vai disponibilizar o seu serviço de análise transversal ao programa de seguros das empresas (due diligence) como forma de apoio à internacionalização e lançamento das companhias noutros mercados para verificar os “riscos e assegurar que cada empresa está devidamente protegida face aos desafios e exigências dos mercados de destino”, explicaram em comunicado.

A MDS vai também disponibilizar serviços de introdução de novos projetos de gestão e prevenção de risco internos, elaboração de planos de continuidade de negócio, gestão de crise, avaliação patrimonial, inspeção de riscos, e suporte a empresas com operações internacionais.

“Com esta parceria com a ACIB, colocamos conhecimento ao serviço das empresas de Barcelos, ajudando-as a expandirem-se com segurança, resiliência e visão estratégica – tudo isto assente na proximidade, assegurada por parceiros da MDS junto dos associados da ACIB”, sublinha Rodrigo Esteves, Diretor da MDS Partners.

A MDS Portugal lidera atualmente o ranking das maiores corretores no país, tendo o seu volume de negócios crescido 13% em 2024, atingindo 47.774 milhões de euros, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros. O grupo MDS é detido pelos britânicos da Ardonagh, considerado o 13.º maior grupo corretor de seguros do mundo.