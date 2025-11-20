Meta condenada em Espanha a pagar 479 milhões de euros aos media por concorrência desleal
Um tribunal de Madrid condenou a empresa a pagar 479 milhões de euros a 87 órgãos de imprensa digital e agências de notícias por ter obtido vantagem competitiva publicitária para as suas plataformas.
Um tribunal de Madrid condenou a Meta a pagar 479 milhões de euros a 87 órgãos de imprensa digital espanhola e agências de notícias por ter obtido vantagem competitiva publicitária para o Facebook e o Instagram de forma desleal.
A obtenção desta vantagem competitiva publicitária infringe as normas europeias de proteção de dados.
Numa sentença, o Tribunal Mercantil número 15 de Madrid estima parcialmente as pretensões dos meios de comunicação – que reclamavam 551 milhões de euros – ao entender que a Meta utiliza indevidamente dados pessoais protegidos dos utilizadores do Facebook e do Instagram para inserir publicidade naquelas redes sociais.
Esta prática, sustenta o juiz, dá-lhe uma vantagem competitiva significativa “desleal” em relação aos media digitais e às agências de notícias.
