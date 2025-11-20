Montiqueijo apresenta nova identidade de marca pela mão da Famtone Agency

A transformação estava inicialmente pensada apenas para o universo digital, mas a nova identidade visual acabou por ser aplicada de “forma integrada” em todas as plataformas de comunicação.

A Montiqueijo apostou numa nova identidade de marca, que surge “como uma oportunidade para reforçar a consistência da comunicação e transmitir de forma clara, coesa e próxima aquilo que a Montiqueijo realmente é”.

Resultado de um processo de rebranding que “marca uma etapa importante na história da empresa”, a nova identidade visual é aplicada de “forma integrada” em todas as plataformas de comunicação. A criatividade foi da Famtone Agency.

O novo logótipo e o look & feel foram “inspirados em formas orgânicas que remetem simultaneamente para os queijos Montiqueijo e para os campos de onde nasce a sua essência”. A desconstrução do logótipo “permitiu transformar as letras em elementos gráficos versáteis, que acrescentam dinamismo e energia à comunicação, abrindo espaço para composições criativas e impactantes”, explica-se em nota de imprensa.

“Queremos que esta nova identidade seja um reflexo do que sempre fomos: uma empresa com mais de 60 anos que honra a tradição e a qualidade artesanal, mas que também olha para o futuro com ambição e inovação. Modernizar a nossa imagem foi um passo natural tendo em conta os nossos anos de história e essencial para reforçar a proximidade com os consumidores e transmitir de forma mais clara os valores que guiam a Montiqueijo“, diz Dina Duarte, diretora-geral da Montiqueijo, citada em comunicado.

A transformação estava inicialmente pensada apenas para o universo digital, aponta-se na mesma nota, “mas rapidamente se revelou a oportunidade mais ambiciosa de modernizar a imagem da Montiqueijo em todas as frentes, tornando-a mais próxima dos consumidores, projetando-a para o futuro, sem nunca perder de vista as suas raízes”.

“Os valores que sempre distinguiram a marca — qualidade, responsabilidade social e ambiental, segurança alimentar, tradição, honestidade e inovação — permanecem no centro de tudo o que a Montiqueijo faz, agora comunicados de forma mais clara e consistente”, lê-se ainda na mesma nota, onde se acrescenta que com este rebranding, a marca reafirma “o compromisso de continuar a crescer e a inovar, sem nunca perder a autenticidade que a caracteriza desde a sua origem”.