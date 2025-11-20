Na estreia de Gouveia e Melo, foi Cotrim quem esteve melhor





Dos candidatos mais bem posicionados nas sondagens, Gouveia e Melo é o que mais precisa dos debates para ganhar notoriedade. A estreia não foi vencedora. Notou-se que estava pouco à vontade e mostrou falta de convicção na resposta a alguns temas. Aumenta-lhe a aura de candidato de fora do sistema político? Até esse argumento teve dificuldade em defender.

O debate na RTP 1 foi quase sempre morno e cordato, mas Cotrim de Figueiredo entrou logo à defesa — que também é uma forma de ataque — sobre o tema da independência face aos partidos. “Saberei resistir a toda as pressões que me possam desviar do interesse do país”.

Já Gouveia e Melo deu um pontapé na ética democrática. “Parece que estamos numas eleições legislativas e não numas presidenciais”, como se ex-líderes partidários não pudessem ser candidatos. Cotrim contra-atacou: “Não me venha dizer que é cadastro ter um passado partidário”. E acrescentou o facto de o almirante na reserva ter na sua candidatura figuras que tiveram responsabilidades em partidos. É o caso do mandatário, Rui Rio.

O eurodeputado da Iniciativa Liberal foi, no entanto, obrigado por Gouveia e Melo a explicar porque defendeu a discussão da possibilidade de dar ao Presidente da República um veto absoluto, que permitisse contrariar a Assembleia da República.

Cotrim de Figueiredo foi mais claro no que defende em relação à lei laboral, dizendo que a promulgaria com as alterações introduzidas pelo Governo, e convicto na privatização da TAP. Gouveia e Melo foi mais convincente nos temas da Defesa, onde joga em casa.

Cotrim de Figueiredo falou para o seu eleitorado e foi mais eficaz na comunicação e na retórica. Gouveia e Melo tentou ser mais abrangente e trazer mais temas para cima da mesa, como a desigualdade salarial entre homens e mulheres ou a violência doméstica, mas é duvidoso que tenha entusiasmado o eleitorado. No fim disse respondeu que maior mentira que disseram sobre ele na campanha é que “um ex-militar [como ele] é um perigo para a democracia”. Cotrim disse que era Gouveia e Melo ter dito que ele não era independente.