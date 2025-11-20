Advocatus

Ordem dos Advogados arquiva investigação à Spinumviva por procuradoria ilícita

3

Concluiu-se que não se verificam "indícios suficientes da prática do crime de procuradoria ilícita ou de contraordenação prevista no Regime Jurídico dos Atos de Advogados e Solicitadores (RJAAS)".

O Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados (OA) arquivou o processo de averiguações relativo à Spinumviva, a empresa familiar de Luís Montenegro, no âmbito do processo de Procuradoria Ilícita.

“Após análise rigorosa dos factos apurados e da documentação constante dos autos, foi concluído que não se verificam indícios suficientes da prática do crime de procuradoria ilícita ou de contraordenação prevista no Regime Jurídico dos Atos de Advogados e Solicitadores (RJAAS). Por esse motivo, deliberou-se pelo arquivamento do processo, por inexistirem pressupostos legais que justifiquem o seu prosseguimento”, segundo comunicado enviado pelo bastonário da OA, João Massano.

O bastonário e o Conselho Geral da Ordem dos Advogados “reafirmam o seu compromisso com a legalidade, a ética e o rigor na defesa dos interesses da advocacia e informam que esta decisão foi tomada em plena conformidade com as normas estatutárias e legais vigentes”. “Por assim ser, tendo sido a OA, através do seu anterior Conselho Geral, quem iniciou e deu nota pública deste processo, é também a OA, através do atual Bastonário, quem tem o dever de anunciar e dar nota pública do seu fim”, concluiu.

Em março deste ano, o Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados (OA) abriu uma averiguação de suspeitas de procuradoria ilícita à Spinumviva. Em causa dúvidas relativamente aos atos praticados pela própria empresa. Se configuram, ou não, atos jurídicos que – até abril de 2024 – eram exclusivos de advogados e só poderiam ser exercidos em contexto de uma sociedade de advogados e não de uma sociedade comercial.

Desde abril de 2004 que o “Regime Jurídico dos Atos de Advogados e Solicitadores” foi alterado, definindo o alcance dos atos próprios dos advogados e dos solicitadores e tipificando ainda o crime de procuradoria ilícita. Uma alteração que surge na sequência de obrigações europeias, com a alteração da Lei das Associações Públicas Profissionais.

3

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ordem dos Advogados arquiva investigação à Spinumviva por procuradoria ilícita

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PGR nega divergências com procuradores do caso Spinumviva

Lusa,

O PGR esclareceu que não existem divergências com os magistrados do DCIAP no caso Spinumviva, que envolve o primeiro-ministro, e adiantou que a análise de documentos continua.