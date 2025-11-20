Pessoas +M

Ruben de Barros e João Mescas reforçam equipa criativa da BBDO

A dupla será responsável por trabalhar marcas como McDonald’s, Pingo Doce, Águas das Pedras, CUF e Novobanco. Além de copywriter, Ruben de Barros assume também a função de digital lead.

A BBDO Portugal reforçou a sua equipa criativa com as contratações de Ruben de Barros e João Mescas. A dupla será responsável por trabalhar marcas como McDonald’s, Pingo Doce, Águas das Pedras, CUF e Novobanco.

“O Ruben e o João são profissionais cujo trabalho acompanho e admiro há muito. São desequilibradores natos e sobretudo pessoas impecáveis. Por sorte, a ambição da agência também os conquistou”, diz Pedro Pinho, executive creative director da BBDO/TBWA, citado em comunicado.

Ao longo da sua carreira, João Mescas passou por agências como Lola MullenLowe, Young & Rubicam, FunnyHow? ou Dentsu Creative, onde ajudou a conquistar quatro leões de Cannes, dois dos quais com o projeto “History Outnumbered” para o Canal História.

Ruben de Barros esteve na FCB Lisboa, Havas, Le Pub Milão e Judas, onde foi supervisor criativo. Soma até hoje dez leões, entre os quais um Ouro com o projeto da Heineken “The Closer”. Além do papel de copywriter, o criativo assume também a função de digital lead, responsabilidade que, segundo a BBDO, “será determinante para impulsionar projetos mais integrados e desformatados”.

