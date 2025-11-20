Saiba quais as empresas que prestam serviços críticos de TIC ao abrigo do DORA
NTT Data, Capgemini SE, Google Cloud EMEA Limited, foram algumas das empresas consideradas críticas para o funcionamento do sistema segurador, bancário e de valores mobiliários.
As autoridades de supervisão europeias – a EBA, European Banking Authority; a EIOPA, Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais; e a ESMA, Autoridade Europeia de Mercados de Valores Mobiliários -, indicaram quais os prestadores externos críticos de serviços de tecnologias de informação e comunicação (TIC) das principais empresas do setor financeiro, ao abrigo do Regulamento DORA (Resiliência Operacional Digital) que estabelece regras para a resiliência digital do setor financeiro.
Esta nomeação vem no seguimento de um primeiro passo na implementação do quadro de supervisão previsto no DORA.
- Accenture plc
- Amazon web Services EMEA Sarl
- Bloomberg L.P.
- Capgemini SE
- Colt Technology Services
- Deutsche Telekom AG
- Equinix (EMEA) B.V.
- Fidelity National Information Services, Inc.
- Google Cloud EMEA Limited
- International Business Machine Corporation
- InterXion HeadQuarters B.V.
- Kyndryl Inc.
- LSEG Data and Risk Limited
- Microsoft Ireland Operations Limited
- NTT DATA Inc.
- Oracle Nederland B.V.
- Orange SA
- SAP SE
- Tata Consultancy Services Limited
As autoridades europeias chegaram a estas escolhas depois de recolherem dados a partir dos Registos de Informação mantidos por entidades financeiras, que detalham os seus contratos relativos à prestação de serviços de TIC.
Foi também realizada uma avaliação detalhada do nível de criticidade destes serviços que abrangeu os setores bancário, segurador e dos fundos de pensões, bem como o setor dos valores mobiliários e de mercados, de forma a determinar a importância sistémica de um prestador, do seu papel no apoio a funções críticas ou importantes para as entidades financeiras, e do grau de substituibilidade dos seus serviços.
Assim, estes são os prestadores de serviços que desempenham um papel fundamental no ecossistema financeiro europeu pois fornecem serviços TIC que vão desde infraestruturas essenciais até a serviços operacionais e de dados.
Estas três autoridades europeias têm agora, ao abrigo do DORA, o objetivo de fazer uma gestão de risco de TIC por parte destes prestadores críticos e perceber se eles conseguem assegurar a resiliência dos serviços que prestam às entidades financeiras, de forma a mitigar riscos que possam afetar a resiliência do setor financeiro.
