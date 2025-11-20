Saiba quais as empresas que prestam serviços críticos de TIC ao abrigo do DORA

As autoridades de supervisão europeias – a EBA, European Banking Authority; a EIOPA, Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais; e a ESMA, Autoridade Europeia de Mercados de Valores Mobiliários -, indicaram quais os prestadores externos críticos de serviços de tecnologias de informação e comunicação (TIC) das principais empresas do setor financeiro, ao abrigo do Regulamento DORA (Resiliência Operacional Digital) que estabelece regras para a resiliência digital do setor financeiro.

Esta nomeação vem no seguimento de um primeiro passo na implementação do quadro de supervisão previsto no DORA.

As empresas escolhidas são:

Accenture plc

Amazon web Services EMEA Sarl

Bloomberg L.P.

Capgemini SE

Colt Technology Services

Deutsche Telekom AG

Equinix (EMEA) B.V.

Fidelity National Information Services, Inc.

Google Cloud EMEA Limited

International Business Machine Corporation

InterXion HeadQuarters B.V.

Kyndryl Inc.

LSEG Data and Risk Limited

Microsoft Ireland Operations Limited

NTT DATA Inc.

Oracle Nederland B.V.

Orange SA

SAP SE

Tata Consultancy Services Limited

As autoridades europeias chegaram a estas escolhas depois de recolherem dados a partir dos Registos de Informação mantidos por entidades financeiras, que detalham os seus contratos relativos à prestação de serviços de TIC.

Foi também realizada uma avaliação detalhada do nível de criticidade destes serviços que abrangeu os setores bancário, segurador e dos fundos de pensões, bem como o setor dos valores mobiliários e de mercados, de forma a determinar a importância sistémica de um prestador, do seu papel no apoio a funções críticas ou importantes para as entidades financeiras, e do grau de substituibilidade dos seus serviços.

Assim, estes são os prestadores de serviços que desempenham um papel fundamental no ecossistema financeiro europeu pois fornecem serviços TIC que vão desde infraestruturas essenciais até a serviços operacionais e de dados.

Estas três autoridades europeias têm agora, ao abrigo do DORA, o objetivo de fazer uma gestão de risco de TIC por parte destes prestadores críticos e perceber se eles conseguem assegurar a resiliência dos serviços que prestam às entidades financeiras, de forma a mitigar riscos que possam afetar a resiliência do setor financeiro.