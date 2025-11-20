Sondagem para Belém antecipa segunda volta com Mendes e Ventura. Cotrim à frente de Seguro

Luís Marques Mendes surge à frente na mais recente sondagem para as eleições Presidenciais de 18 de janeiro. O candidato apoiado pelo PSD pode enfrentar André Ventura na segunda volta, já que Henrique Gouveia e Melo continua em queda acentuada nos estudos de opinião.

Consolidando o movimento já evidenciado na sondagem da Pitagórica, divulgada no início desta semana, o barómetro Intercampus de novembro para o CM, CMTV, Now e Negócios mostra Marques Mendes na frente (16,4%). É seguido de perto pelo líder do Chega (15,9%) e pelo almirante (15,5%).

Outra grande novidade face aos anteriores estudos de opinião é a subida de João Cotrim de Figueiredo, que ascende ao quarto lugar e ultrapassa António José Seguro. O eurodeputado da Iniciativa Liberal obtém 11,5%, mais do que os 11,1% alcançados pelo candidato apoiado pelo PS.

O estudo realizado entre 14 e 19 de novembro, que já ‘apanhou’ os primeiros debates televisivos, que arrancaram esta segunda-feira, atribui ainda 4,3% à bloquista Catarina Martins, 3,8% ao comunista António Filipe e 1,6% a Jorge Pinto, que é apoiado pelo Livre.