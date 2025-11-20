Startup de carregamento elétrico do Porto vence prémio PME Inovação COTEC-BPI

A tecnológica i-charging, uma startup que atua no setor da mobilidade elétrica, venceu a 21ª edição do prémio PME Inovação COTEC-BPI de 2025, que distingue anualmente empresas que se destacam pela capacidade de transformar conhecimento em crescimento sustentado e competitividade internacional. O galardão foi entregue em Leiria pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Liderada por Pedro Moreira da Silva e fundada em 2019, a i-charging é uma empresa portuguesa especializada em soluções inteligentes de carregamento para veículos elétricos. A tecnológica portuense apresenta um “modelo de crescimento diferenciado no panorama do mercado das soluções de carregamento elétrico rápido, que combina uma visão disruptiva para as funções do carregador elétrico, segmentação do tipo de utilizador, arquitetura modular, integração completa entre hardware e software e um modelo de expansão internacional capaz de responder de forma ágil às exigências técnicas e normativas dos mercados internacionais”.

“Esta combinação única posicionou a empresa como um ator global de referência na mobilidade elétrica, com presença em mais de 40 países e mais de 90% das vendas realizadas em mercados externos“, refere um comunicado divulgado pela organização do prémio. Destaca que a empresa “adotou um modelo fabless (capital light) que lhe permite operar com agilidade e escalabilidade, apoiando-se num ecossistema de coinovação que envolve universidades, centros tecnológicos e parceiros industriais”. O investimento em I&D representa cerca de 6% das vendas da i-charging.

Para Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC, “a i-charging demonstra de forma exemplar como a inovação portuguesa conquistou maturidade para impulsionar o crescimento nos mercados globais mais exigentes”. “A sua capacidade de integrar engenharia, tecnologia digital, adaptação à regulação local e o modelo fabless permitiu-se atingir um rápido crescimento global que a coloca entre as empresas tecnológicas mais promissoras da nova economia europeia”, conclui.

A distinção este ano trouxe uma novidade: o vencedor do Prémio PME Inovação COTEC-BPI terá acesso ao membership ELITE, uma plataforma de capacitação e networking que apoia PME em crescimento através de formação avançada, mentoria e novas oportunidades de financiamento.

“Num país como o nosso, onde existem muitas pequenas e médias empresas que têm de enfrentar os desafios do próprio contexto, a missão da ELITE é ajudá-las no seu processo de crescimento sustentável e na sofisticação das suas estruturas internas. Damos as boas-vindas à i-charging no ecossistema ELITE em Portugal donde já fazem parte mais de 40 empresas portuguesas”, comenta Rina Guerra, head of ELITE Portugal, do Grupo Euronext.

A i-charging sucede à Fravizel, que venceu a edição do ano passado. Antes, o prémio tinha sido atribuído à Mecalbi, empresa de mecatrónica para a indústria automóvel sediada em Castelo Branco, e à matosinhense Addvolt. Depois de já ter registado um recorde de candidaturas em 2024, a edição deste ano voltou a bater um novo marco, com 311 candidaturas.

Os seis finalistas, refere o mesmo comunicado, “representam seis caminhos distintos de crescimento pela inovação, um sinal de diversificação e sofisticação sem precedentes no tecido empresarial nacional”.

As restantes cinco finalistas foram a Genibet, uma empresa de biotecnologia clínica que produz lotes GMP para ensaios de vacinas e terapias avançadas; a Nonious, plataforma modular para gerir a experiência digital do cliente da hotelaria global; Gosimac, de engenharia de precisão para produção de componentes de elevada complexidade; Veneporte, de sistemas de escape avançados homologados de acordo com as normas mais exigentes do setor automóvel; e a Somengil, um sistema de lavagem que revolucionou o processo na indústria alimentar.

O júri desta edição foi composto por Ana Rosas Oliveira (Administradora Executiva do BPI – presidente do júri), Ana Teresa Lehmann (Faculdade de Economia – Universidade do Porto), Sílvia Garcia (ANI), António Portela (BIAL), Carlos Oliveira (CNCTI), João Bigotte (Universidade de Coimbra), José Carlos Caldeira (INESC TEC), Lua Queiroz Pereira (Semapa), Manuel Mira Godinho (ISEG), Manuela Tavares de Sousa (Chocolates Lacasa Portugal) e Miguel Mota Freitas (Sonae SGPS).

Desde a sua criação, o prémio já distinguiu 24 pequenas e médias empresas portuguesas dos mais variados setores, que se afirmaram como “símbolos de inovação, engenharia e competitividade global”.