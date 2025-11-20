Academia Local

Universidade do Minho homenageia Ricardo Rio e Domingos Bragança

Ricardo Rio e Domingos Bragança, ex-autarcas de Braga e de Guimarães, são homenageados na Universidade do Minho pela colaboração com a instituição e legado deixado em prol das comunidades.

De 2013 a 2025, Ricardo Rio e Domingos Bragança foram presidentes das câmaras de Braga e de Guimarães, respetivamente

A Universidade do Minho (UMinho) vai atribuir, nesta sexta-feira, a medalha de honra ao social-democrata Ricardo Rio e ao socialista Domingos Bragança, que recentemente deixaram a liderança das câmaras de Braga e de Guimarães, respetivamente, por limitação de mandatos. O reitor vai prestar homenagem pelo “trabalho intenso de articulação e convergência [dos autarcas] com esta instituição”.

“É verdade que a UMinho trouxe um enorme valor acrescentado para a qualificação superior das pessoas e para o desenvolvimento da região, mas tem que ser sublinhado o envolvimento constante de diversos municípios, nomeadamente de Braga e de Guimarães, para que os objetivos da Universidade pudessem ser plenamente concretizados“, começa por assinalar Rui Vieira de Castro, reitor da universidade minhota, num comunicado.

Tem que ser sublinhado o envolvimento constante de diversos municípios, nomeadamente de Braga e de Guimarães, para que os objetivos da Universidade pudessem ser plenamente concretizados.

Rui Vieira de Castro

Reitor da Universidade do Minho

Rui Vieira de Castro está confiante de que o legado, deixado pelos antigos autarcas, será continuado pelos seus sucessores Ricardo Araújo (Guimarães) e João Rodrigues (Braga). Os recém-empossados presidentes de câmara vão estar presentes na cerimónia que acontece esta sexta-feira, na Reitoria da UMinho, em Braga.

Entre as iniciativas que, nos últimos anos, envolveram esta universidade e o município de Guimarães constam “a construção do Instituto Cidade de Guimarães, no Ave Park, a instalação do curso de Engenharia Aeroespacial em edifício próprio, ou a construção da residência universitária de Santa Luzia, em Guimarães”, destaca-se na mesma nota.

Já em Braga, a instituição de Ensino Superior elenca a recuperação do Edifício do Castelo, a construção da residência universitária da antiga Fábrica Confiança e a instalação da Unidade de Arqueologia no Convento de S. Francisco de Real.

