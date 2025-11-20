Universidade do Minho homenageia Ricardo Rio e Domingos Bragança

A Universidade do Minho (UMinho) vai atribuir, nesta sexta-feira, a medalha de honra ao social-democrata Ricardo Rio e ao socialista Domingos Bragança, que recentemente deixaram a liderança das câmaras de Braga e de Guimarães, respetivamente, por limitação de mandatos. O reitor vai prestar homenagem pelo “trabalho intenso de articulação e convergência [dos autarcas] com esta instituição”.

“É verdade que a UMinho trouxe um enorme valor acrescentado para a qualificação superior das pessoas e para o desenvolvimento da região, mas tem que ser sublinhado o envolvimento constante de diversos municípios, nomeadamente de Braga e de Guimarães, para que os objetivos da Universidade pudessem ser plenamente concretizados“, começa por assinalar Rui Vieira de Castro, reitor da universidade minhota, num comunicado.

Rui Vieira de Castro está confiante de que o legado, deixado pelos antigos autarcas, será continuado pelos seus sucessores Ricardo Araújo (Guimarães) e João Rodrigues (Braga). Os recém-empossados presidentes de câmara vão estar presentes na cerimónia que acontece esta sexta-feira, na Reitoria da UMinho, em Braga.

Entre as iniciativas que, nos últimos anos, envolveram esta universidade e o município de Guimarães constam “a construção do Instituto Cidade de Guimarães, no Ave Park, a instalação do curso de Engenharia Aeroespacial em edifício próprio, ou a construção da residência universitária de Santa Luzia, em Guimarães”, destaca-se na mesma nota.

Já em Braga, a instituição de Ensino Superior elenca a recuperação do Edifício do Castelo, a construção da residência universitária da antiga Fábrica Confiança e a instalação da Unidade de Arqueologia no Convento de S. Francisco de Real.