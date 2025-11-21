⛽ Gasóleo sobe três cêntimos na próxima semana, mas gasolina desce um

Na próxima semana os combustíveis vão ter comportamentos distintos. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir três cêntimos, e a gasolina deverá descer um cêntimo, de acordo com os dados do ACP.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,639 euros por litro de gasóleo simples e 1,722 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu meio cêntimo e a gasolina 2,6 cêntimos. O mercado apontava para uma subida precisamente de meio cêntimo do diesel e de três cêntimos da gasolina.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 2,27%, para 61,93 dólares por barril, pela terceira sessão consecutiva e caminham para uma perda semanal de 4%, que eliminará os ganhos da semana passada, devido à pressão dos Estados Unidos por um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia que poderá aumentar a oferta global, mas também à incerteza sobre as taxas de juro que restringe o apetite dos investidores pelo risco.

“Com a notícia das negociações a surgir precisamente quando as sanções dos EUA contra as duas maiores petrolíferas russas deverão entrar em vigor esta sexta-feira, os mercados petrolíferos viram algum alívio nos riscos ao fornecimento de petróleo russo”, disse Jim Reid, director-geral do Deutsche Bank, citado pela Reuters. No entanto, um acordo de paz pode estar longe de ser alcançado. “Um acordo está longe de ser certo”, sublinham os analistas do ANZ numa nota aos clientes, acrescentando que Kiev rejeitou repetidamente as exigências da Rússia como inaceitáveis. “O mercado também está a ficar cético quanto à eficácia das últimas restrições às petrolíferas russas Rosneft e Lukoil”, acrescentaram os mesmos analistas.