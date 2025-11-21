Advocatus

António Costa foi escutado 22 vezes entre 2020 e 2022 sem conhecimento dos tribunais

  • Lusa
  • 21 Novembro 2025
2

Ex-primeiro-ministro foi escutado 22 vezes em conversa com suspeitos da Operação Influencer, entre 2020 e 2022, sem conhecimento por parte dos tribunais superiores.

O ex-primeiro-ministro socialista António Costa, atual presidente do Conselho Europeu, foi escutado 22 vezes em conversa com suspeitos da Operação Influencer, entre 2020 e 2022, sem conhecimento por parte dos tribunais superiores.

Segundo o Diário de Notícias (DN), trata-se de contactos entre Costa e os arguidos João Galamba (secretário de Estado Adjunto e da Energia e secretário de Estado do Ambiente da Energia), Lacerda Machado (amigo e consultor do Governo na privatização da TAP, por exemplo) e Matos Fernandes (ministro do Ambiente e da Ação Climática).

“As 22 sessões em causa, intercetadas entre 24.12.2020 e 24.12.2022, foram agora recuperadas porque de acordo com um determinado entendimento, concretamente, o do Ministério Público (MP), impunha-se a tomada de conhecimento das mesmas pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça”, é descrito no despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal, a que o DN teve acesso.

Aquelas escutas da investigação sob tutela do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) foram omitidas ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e ao TCIC, noticiou o DN.

O MP só em outubro pediu ao STJ para que o conteúdo das escutas em causa fosse protegido, o presidente daquele tribunal superior decidiu que “a sua intervenção só se justifica durante o período em que os titulares de órgãos de soberania aí mencionados se encontram no exercício de funções”.

O MP requereu então ao TCIC autorização para juntar aquelas provas ao processo de investigação da Operação Influencer, mas aquele tribunal considerou “esgotado o poder jurisdicional”, tendo em conta o tempo decorrido.

A seu pedido, António Costa foi ouvido no DCIAP pela procuradora Rita Madeira na condição de declarante, a 24 de maio de 2024, sem que tenha sido constituído arguido.

PGR reconhece sete escutas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) reconheceu esta sexta-feira que foram identificadas sete escutas em que o ex-primeiro-ministro era interveniente e que não foram comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça “por razões técnicas diversas”.

Em comunicado publicado esta sexta-feira, a PGR explicou que, recentemente, “no decurso de nova análise a todas as escutas realizadas” no âmbito da Operação Influencer, foram identificadas sete escutas, “em que também era interveniente o primeiro-ministro António Costa, facto que, por razões técnicas diversas, não havia sido detetado inicialmente”.

Destas sete escutas, seis eram tentativas de contacto, referiu a PGR no mesmo comunicado, sublinhando que “todas as escutas telefónicas realizadas no âmbito desses processos [Operação Influencer], sem qualquer exceção, foram tempestivamente apresentadas a controlo periódico ao Juiz de Instrução do Tribunal Central de Instrução Criminal”.

Ministra da Justiça diz que PGR tomará medidas se vir irregularidades

A ministra da Justiça recusou esta sexta-feira falar sobre as escutas, garantindo que o procurador-geral da República “não deixará de tomar as medidas que entender necessárias” caso encontre irregularidades.

À margem da sessão de aniversário da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, Rita Alarcão Júdice disse que não comenta casos concretos, apontando que é preciso “confiar nas instituições e as instituições têm também de merecer esse respeito e essa confiança”.

Em resposta a uma questão da RTP sobre o caso específico da Operação Influencer, a ministra da Justiça voltou a sublinhar que é preciso “confiar que o trabalho está a ser feito de forma isenta”. “Se algum problema tiver ocorrido, há instâncias do próprio Conselho Superior do Ministério Público e do próprio procurador-geral da República, que tenho a certeza de que não deixará de tomar as medidas que entender necessárias se houver alguma irregularidade”.

“Não há, nunca houve, qualquer inquérito parado”

A Procuradoria-Geral da República (PGR) declarou na passada semana que, “no designado ‘Universo Influencer’, não há, nem nunca houve, qualquer inquérito parado”. “Toda a documentação passível de análise encontra-se a ser objeto da mesma, tarefa a cargo dos elementos da equipa. Sublinha-se que os inquéritos se encontram em diferentes fases de investigação, havendo segmentos já bastante avançados”, adiantou o MP.

O processo foi autonomizado em três inquéritos por decisão da então PGR, Lucília Gago, que decidiu agregar num inquérito os dados relacionados com o centro de dados de Sines, num segundo inquérito as concessões de exploração de lítio em Montalegre e Boticas, e num terceiro o projeto da central de produção de hidrogénio em Sines.

O atual PGR, Amadeu Guerra, afirmou a 7 de novembro que o processo tinha pendente um recurso no Tribunal da Relação de Lisboa relativo ao acesso a informação em emails apreendidos a advogados, desconhecendo que o recurso já havia sido decidido, dando razão aos arguidos e deixando o MP sem acesso aquelas mensagens de correio eletrónico.

A 7 de novembro de 2023, foram detidas e posteriormente libertadas no âmbito da Operação Influencer cinco pessoas, incluindo o então chefe de gabinete de Costa, Vítor Escária.

Há suspeitas de crime na construção de um centro de dado em Sines, distrito de Setúbal, na exploração de lítio em Montalegre e Boticas, ambas no distrito de Vila Real, e na produção de energia a partir de hidrogénio, também em Sines. O caso levou à queda do Governo de maioria absoluta do agora presidente do Conselho Europeu.

(Notícia atualizada às 13h54)

2

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

António Costa foi escutado 22 vezes entre 2020 e 2022 sem conhecimento dos tribunais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Resumo ECOFast

Influencer. DCIAP esclarece que não há inquéritos parados

Filipa Ambrósio de Sousa,

"Não há, nem nunca houve, qualquer inquérito parado. Estão todos em contínua atividade. Toda a documentação passível de análise encontra-se a ser objeto da mesma", diz o DCIAP sobre a Influencer.

1